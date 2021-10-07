Як накачати широкі плечі вдома: відео тренування з гумовою петлею

Чимало чоловіків, які старанно працюють над своїм тілом, намагаються накачати об'ємні плечі. У кожному залі для цих груп м'язів точно знайдеться кілька тренажерів, а от що робити тим, хто немає часу чи можливості ходити у фітнес-центр? Ми підготували кілька вправ, які допоможуть вам ефективно пропрацювати дельти вдома.

Розвивати плечі загалом доволі складно, позаяк складається ця частина тіла з трьох пучків м'язів, кожен з яких вимагає свого навантаження. Фітнес-тренер Кирило Торос показав по 2 вправи на усі ці три скупчення м'язів. Усе, що вам потрібно для вдалого тренування вдома – гумова петля, фітнес-килимок та зручний одяг.

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6 вправ на плечі у домашніх умовах

Жим вгору за головою: 12 повторень;

12 повторень; Тяга до грудей, розводячи лікті у сторони: 12 повторень;

12 повторень; Жим вверх над собою: 12 повторень;

12 повторень; Підіймання рук перед собою: 12 повторень;

12 повторень; Тяга петлі у напівприсяді: 12 повторень;

12 повторень; Розведення рук у сторони: 12 повторень.

Короткий гайд з тренування

Виконуйте вправи одну за одною;

Кількість повторень – 12;

Кількість підходів – 3 на кожну вправу;

Відпочинок між підходами – 60 секунд.

Петлі допомагають краще відчути м'язи на початковому етапі.Обов'язково виконуйте розминку перед тренуванням і заминку після нього.

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Текст публікації Кирила Тороса:

Ну що, сьогодні працюємо над дельтами! Гумові петлі – мій універсальний снаряд. Будемо розвивати наш верхній плечовий пояс, широкі плечі це завжди красиво. Дівчатам теж пропоную не відставати і створювати гарний силует. Опрацюємо всі 3 пучки, по 2 вправи на кожен.

Тренування:

Виконуємо вправи одну за одною

Кількість повторень – 12

Кількість підходів – 3 на кожну вправу

Відпочинок між підходами – 60 секунд

Обов'язково виконуємо розминку перед тренуванням і заминку після тренування. Петлі допомагаю краще відчути м'язи на початковому етапі.