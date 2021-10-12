Накачать пресс в домашних условиях – вполне реальная задача, но для быстрого результата вы должны иметь цель и достаточно мотивации. А дальше – все просто. Вам понадобится для тренировки только немного времени и фитнесс-коврик. Поэтому ставьте цель и уверенно идите к ней!

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Короткой домашней тренировкой на пресс с четырьмя упражнениями поделился тренер Кирилл Торос. Этот комплекс отлично подходит как для новичков, так и для опытных спортсменов. А заниматься можно и дома, и в тренажерном зале.

Как накачать пресс дома: 4 эффективные упражнения

V-образный подъем корпуса с касанием руки к пяткам: 16 повторений;

Подъем корпуса с одновременно поднятыми ногами: 16 повторений;

Последовательный "велосипед" в положении "лодочка": 16 повторений;

Подъем ног в положении "лодочка" : 16 повторений.

Краткий гайд по тренировке

Выполняйте упражнения одно за другим;

Количество повторений – 16;

– Количество подходов – 3 на каждое упражнение;

– Отдых между подходами – 30 секунд.

Важно! Обязательно выполняйте разминку перед тренировкой и заминку после нее. И помните, кубики на животе не появятся без дефицита калорий!

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Текст публикации Кирилла Тороса:

Сегодня у нас борьба за плоские животы, они в моде всегда. В сторис проводил опрос, зачем вам сбрасывать вес и что мотивирует? Оказывается, не все действительно понимают, зачем им это нужно. Варианты "просто хочу" или "для себя" плохо работают. Нужно действительно понимать, что вам это даст! Когда есть понимание, то и работать для достижения цели в разы проще. Поэтому ставим цель и идем к ней!

Тренировка:

Выполняем упражнения одно за другим

Количество повторений – 16

Количество подходов – 3 на каждое упражнение

Отдых между подходами – 30 секунд