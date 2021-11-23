Як накачати попу вдома: комплекс вправ для швидкого результату – відео тренування

Пружні сідниці – мрія будь-якої жінки, а гарну форму не здобути без спорту. Зберігайте собі набір вправ, який перевтілить вашу попу за короткий термін. Тренуйтеся разом з Ідеї 24!

Надати сідницям красивої форми можна й без спортзалу. І накачати їх не так вже й складно. Все, що вам потрібно – терпіння та трохи час, аби займатися регулярно. У цьому і є секрет успіху.

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Тим часом фітнес-тренерка Аня Дрига показала на відео, які вправи для сідниць можна виконувати у домашніх умовах.

Як накачати сідниці вдома: комплекс вправ

Кроки з мініджгутом: по 10 кроків уперед і назад;

по 10 кроків уперед і назад; Махи убік і назад: 10 – 15 разів;

10 – 15 разів; Випади на місці з гантелями (або іншими тягарцями): 8 – 12 разів;

8 – 12 разів; Бічні ковзні випади (можна виконувати вдома на гладкій поверхні): 10 – 15 разів на кожну ногу.

Рекомендації до тренувань

усі вправи робіть по 3 підходи.

Залежно від ваших цілей, набір вправ може відрізнятися. Якщо ви хочете покращити форму та акуратно підтягнути сідниці, найкраще підійдуть комплексні програми, що поєднують кардіо та силові вправи. Поєднання двох видів навантажень зменшить обсяги тіла, надасть гарної форми сідницям, але не дозволить їм сильно збільшитися.

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Гортайте карусель та повторюйте за тренеркою:

Повний текст публікації:

Качаємо сідниці разом.

Кроки з мініджгутом: по 10 кроків уперед і назад

Махи убік і назад: 10-15 разів

Випади на місці з гантелями: 8-12 разів

Бічні ковзні випади (можна виконувати вдома на гладкій поверхні. Як інвентар взяти, наприклад, носок): 10-15 разів на кожну ногу.

Комплекс робимо у 3 підходи!