Придать ягодицам красивую форму можно и без спортзала. И накачать их не так уж сложно. Все, что вам нужно – терпение и немного времени, чтобы заниматься регулярно. В этом и есть секрет успеха.

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Тем временем фитнесс-тренер Аня Дрига показала на видео, какие упражнения для ягодиц можно выполнять в домашних условиях.

Как накачать ягодицы дома: комплекс упражнений

Шаги с мини-джгутом: по 10 шагов вперед и назад;

Махи в сторону и назад: 10 – 15 раз;

Выпады на месте с гантелями (или другими тяжестями): 8 – 12 раз;

Боковые скользящие выпады (можно выполнять дома на гладкой поверхности): 10 – 15 раз на каждую ногу.

Совет от тренера: все упражнения делайте по 3 подхода.

Рекомендации к тренировкам

В зависимости от ваших целей набор упражнений может отличаться. Если вы хотите улучшить форму и аккуратно подтянуть ягодицы, лучше всего подойдут комплексные программы, совмещающие кардио и силовые упражнения. Сочетание двух видов нагрузок уменьшит объемы тела, придаст хорошую форму ягодицам, но не позволит им сильно увеличиться.

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Листайте карусель и повторяйте за тренером:

Полный текст публикации:

Качаем ягодицы вместе.

Шаги с мини-джгутом: по 10 шагов вперед и назад

Махи в сторону и назад: 10-15 раз

Выпады на месте с гантелями: 8-12 раз

Боковые скользящие выпады (можно выполнять дома на гладкой поверхности. Как инвентарь взять, например, носок): 10 -15 раз в каждую ногу.