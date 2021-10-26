Як накачати ноги і сідниці вдома: відео вправ з гумками

Тренування ніг входить у кожен план занять – і навіть у домашніх умовах. А якщо при цьому ще й включаються у роботу м'язи сідниць – це хороший бонус. Далі на Ідеї 24 – сет вправ для нижньої частини тіла.

Гумка для фітнесу або еспандер – універсальна річ, яка замінює понад 10 тренажерів. І ще одна вагома перевага – з таким найпростішим пристосуванням можна займатися вдома не менш ефективно, ніж в залі.

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Фітнес-тренер Кирило Торос показав кілька вправ для нижньої частини тіла, які залучають м'язи ніг, спини і сідниць. Стежте за технікою виконання на відео та повторюйте вдома. Тренуйтеся разом з Ідеї 24!

Тренування на ноги та сідниці: 4 домашні вправи

Тяга гумки однією рукою з положення у напівприсяді: 12 повторень;

12 повторень; Присідання: 12 повторень;

12 повторень; Хода у сторони: 20 повторень;

20 повторень; Повільне присідання зі стрибком у вихідне положення: 12 повторень.

Тренування у цифрах

Виконуйте вправи одну за одною;

Кількість повторень – 12 – 20;

Кількість підходів – 3 на кожну вправу;

Відпочинок між підходами – 60 секунд.

Обов'язково виконуйте розминку перед тренуванням і заминку після нього. Одягайте фітнес-гумки завжди вище колін.

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Текст публікація Кирила Тороса:

Давно у нас не було тренувань на низ тіла, я просто їх не дуже люблю, але треба! Тому сьогодні опрацюємо наші ноги і сідниці, а щоб було веселіше, візьмемо фітнес гумки.

Тренування:

Виконуємо вправи одну за одною

Кількість повторень – 12

Кількість підходів – 3 на кожну вправу

Відпочинок між підходами – 60 секунд

Обов'язково виконуємо розминку перед тренуванням і заминку після тренування. Одягайте фітнес-гумки завжди вище коліна.