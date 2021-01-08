Вешалки или, как их еще называют, плечики есть в каждом доме. Деревянные считаются самыми надежными, поэтому их часто используют для тяжелых зимних вещей и другой верхней одежды.

Но вешалки могут иметь и другое назначение! Как использовать в быту плечики – читайте в материале Samotuzhky.

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Подставка для посуды

Деревянные вешалки прекрасно подойдут для того, чтобы смастерить сушку для посуды.



Сушилка для посуды / Фото samotuzhky

Декорированные мебель

Деревянные плечики легко поддаются окраске, поэтому из них можно сделать интересные столики для спальни или гостиной.



Столики / Фото samotuzhky

Плафон для люстры

Оригинальный плафон можно сделать из вешалок. Но помните, что он будет тяжелый, поэтому ему необходимо соответствующее крепление.



Плафон для люстры / Фото samotuzhky

С вешалок – большая вешалка

Вешалка с плечиков для большой компании.



Вешалка с плечиков / Фото samotuzhky

Настольная лампа

Настольная лампа с плечиков выглядит интересно, кроме того, ее можно сделать самостоятельно.



Настольная лампа с вешалок / Фото samotuzhky

Полочки для ванной комнаты

Вы хотите освежить интерьер ванной комнаты, тогда плечики вам помогут. Деревянные вешалки хорошо выдерживают вес, поэтому с помощью 2-х досок можно смастерить такую полочку.



Полочки для ванной комнаты / Фото samotuzhky

Полочки под мелкий декор

Для того чтобы сделать такие настенные полки, необходимо 3 вешалки и деревянная доска. Кроме того, дерево в современном декоре выглядит очень эффектно.



Мелкий декор могут выдержать полочки с вешалок​ / Фото samotuzhky

Ножки для журнального столика



Ножки для столика / Фото samotuzhky

Декор для стен

В таком декоре вешалки используются по назначению, но вместо одежды можно повесить милые фото, рисунки или открытки.



Плечики для картин / Фото samotuzhky