Как можно использовать деревянные вешалки: креативные идеи
Вешалки или, как их еще называют, плечики есть в каждом доме. Деревянные считаются самыми надежными, поэтому их часто используют для тяжелых зимних вещей и другой верхней одежды.
Но вешалки могут иметь и другое назначение! Как использовать в быту плечики – читайте в материале Samotuzhky.
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Подставка для посуды
Деревянные вешалки прекрасно подойдут для того, чтобы смастерить сушку для посуды.
Сушилка для посуды / Фото samotuzhky
Декорированные мебель
Деревянные плечики легко поддаются окраске, поэтому из них можно сделать интересные столики для спальни или гостиной.
Столики / Фото samotuzhky
Плафон для люстры
Оригинальный плафон можно сделать из вешалок. Но помните, что он будет тяжелый, поэтому ему необходимо соответствующее крепление.
Плафон для люстры / Фото samotuzhky
С вешалок – большая вешалка
Вешалка с плечиков для большой компании.
Вешалка с плечиков / Фото samotuzhky
Настольная лампа
Настольная лампа с плечиков выглядит интересно, кроме того, ее можно сделать самостоятельно.
Настольная лампа с вешалок / Фото samotuzhky
Полочки для ванной комнаты
Вы хотите освежить интерьер ванной комнаты, тогда плечики вам помогут. Деревянные вешалки хорошо выдерживают вес, поэтому с помощью 2-х досок можно смастерить такую полочку.
Полочки для ванной комнаты / Фото samotuzhky
Полочки под мелкий декор
Для того чтобы сделать такие настенные полки, необходимо 3 вешалки и деревянная доска. Кроме того, дерево в современном декоре выглядит очень эффектно.
Мелкий декор могут выдержать полочки с вешалок / Фото samotuzhky
Ножки для журнального столика
Ножки для столика / Фото samotuzhky
Декор для стен
В таком декоре вешалки используются по назначению, но вместо одежды можно повесить милые фото, рисунки или открытки.
Плечики для картин / Фото samotuzhky
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