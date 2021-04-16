Як у McDonald's отримати каву немов зі Starbucks: обов'язково скуштуйте цей напій

Блогер поділився лайфхаком, як легко перетворити холодну каву з McDonald's на вершковий напій наче зі Starbucks. Цей трюк називається McBassett.

McBassett підкорює фанатів кави по всьому світу. Нумо розбиратися, у чому секрет незвичного смаку напою та який сенс лайфхаку.

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Усе почалося у південнокорейській мережі кав'ярень Paul Bassett, де вперше з'явився напій у вигляді холодного лате з льодом, з якого стирчить порція ріжка. Кава має вершковий смак, а м'яку текстуру створює морозиво, яке розтікається усередині стакана. Лате стало хітом у Кореї і Малайзії, а нині цей трюк пробують повторити по усій планеті. Тим більше такий охолоджуючий напій можна отримати й у звичайному McDonald's.

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Купіть в McDonald's звичайну каву з льодом і ріжок м'якого морозива, який потім просто встроміть у стакан з напоєм. Виходить дуже смачно.