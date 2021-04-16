Как в McDonald's получить кофе будто из Starbucks: обязательно попробуйте этот напиток
Блогер поделился лайфхаком, как легко превратить холодный кофе с McDonald's в сливочный напиток словно из Starbucks. Этот трюк называется McBassett.
Источник:инстаграм Adrian W
McBassett покоряет фанатов кофе по всему миру. Давайте разбираться, в чем секрет необычного вкуса напитка и какой смысл лайфхака
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Все началось в южнокорейской сети кофеен Paul Bassett, где впервые появился напиток в виде холодного латте со льдом, из которого торчит порция рожка. Кофе имеет сливочный вкус, а мягкую текстуру дает мороженое, которое растекается внутри стакана. Латте стало хитом в Корее и Малайзии, а сейчас этот трюк пытаются повторить по всей планете. Тем более такой охлаждающий напиток можно получить и в обычном McDonald's.
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