Як легко відіпрати чорнило з тканини за допомогою 3 засобів

4 січня 2022 , 06:40
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Тікток Кароліни Мак'Колі

Сліди від ручок можуть випадково з’явитися як на скатертинах, так і на улюбленому одязі. Як відіпрати чорнило з речей, розповіла тікток-лайфхакерка.

Для того, щоб повернути одяг у нормальний стан та відмити чорнило, лайфхакерка на ім’я Кароліна Мак’Колі радить використовувати всього 3 засоби. Антисептик, сода та оцет можуть врятувати зіпсовану річ та знищити сліди від ручки.

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Жінка показала, як забрати чорнило, у кількасекундному ролику, який зібрав майже 100 тисяч переглядів.

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На відео Мак’Колі пояснила, що треба робити для порятунку одягу:

  • Нанесіть антисептик на ділянку з чорнилом (не шкодуйте антисептика – слід від ручки має бути просякнутий спиртом)
  • Потріть пляму щіткою
  • Покладіть річ у пральну машинку
  • Додайте до барабана машинки ½ склянки харчової соди
  • Налийте замість рідкого порошку трохи оцту
  • Поставте прання з високими температурами води
Зверніть увагу! Не всі тканини можуть витримати гарячу воду – вигляд речей може змінитися, а тканина – розтягнутися.

Жінка зазначила, що цей простий спосіб значно полегшує життя та може врятувати одяг, який навіть не сподівалися відіпрати.

Що відомо про Кароліну Мак'Колі

Відома тіктокерка веде свій блог про домашні лайфхаки. За порадами жінки слідкують понад 1,5 мільйонів фоловерів. У своїх відео Мак'Колі наголошує, що якісне прибирання можна влаштувати за допомогою натуральних продуктів та елементарної хімії.
Автор: Ярослава Прадід