Як легко відіпрати чорнило з тканини за допомогою 3 засобів
4 січня 2022 , 06:40Читать новость на русском
Джерело:Тікток Кароліни Мак'Колі
Сліди від ручок можуть випадково з’явитися як на скатертинах, так і на улюбленому одязі. Як відіпрати чорнило з речей, розповіла тікток-лайфхакерка.
Для того, щоб повернути одяг у нормальний стан та відмити чорнило, лайфхакерка на ім’я Кароліна Мак’Колі радить використовувати всього 3 засоби. Антисептик, сода та оцет можуть врятувати зіпсовану річ та знищити сліди від ручки.
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Жінка показала, як забрати чорнило, у кількасекундному ролику, який зібрав майже 100 тисяч переглядів.
На відео Мак’Колі пояснила, що треба робити для порятунку одягу:
- Нанесіть антисептик на ділянку з чорнилом (не шкодуйте антисептика – слід від ручки має бути просякнутий спиртом)
- Потріть пляму щіткою
- Покладіть річ у пральну машинку
- Додайте до барабана машинки ½ склянки харчової соди
- Налийте замість рідкого порошку трохи оцту
- Поставте прання з високими температурами води
Жінка зазначила, що цей простий спосіб значно полегшує життя та може врятувати одяг, який навіть не сподівалися відіпрати.