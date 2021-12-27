"Королева домашніх лайфхаків" Кароліна Мак'Колі розповіла, як відчищає наліт зі своєї ванної. Жінка робить це за допомогою 3 інгредієнтів.

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Для того, щоб створити дієвий засіб для очищення поверхонь, Мак'Колі рекомендує використовувати соду, оцет та рідке мило.

Блогерка пропонує взяти 2 склянки теплої води, пів склянки звичайної соди, додати до суміші 1 склянку столового оцту та половину склянки з рідким милом.

Перемішайте все та залийте до пляшки з розпилювачем. Нанесіть суміш на проблемні ділянки з нальотом та лишіть на 10 хвилин. Добре потріть щіткою, і повторіть процедуру ще кілька разів для кращого ефекту. Це чудово працює!

– сказала Мак'Колі.

Коротке відео, яким блогерка поділилася у тіктоці, набрало майже 50 тисяч переглядів.