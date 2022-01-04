Для того, щоб повернути одяг у нормальний стан та відмити чорнило, лайфхакерка на ім’я Кароліна Мак’Колі радить використовувати всього 3 засоби. Антисептик, сода та оцет можуть врятувати зіпсовану річ та знищити сліди від ручки.

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Жінка показала, як забрати чорнило, у кількасекундному ролику, який зібрав майже 100 тисяч переглядів.

На відео Мак’Колі пояснила, що треба робити для порятунку одягу:

Нанесіть антисептик на ділянку з чорнилом (не шкодуйте антисептика – слід від ручки має бути просякнутий спиртом)

Потріть пляму щіткою

Покладіть річ у пральну машинку

Додайте до барабана машинки ½ склянки харчової соди

Налийте замість рідкого порошку трохи оцту

Поставте прання з високими температурами води

Зверніть увагу! Не всі тканини можуть витримати гарячу воду – вигляд речей може змінитися, а тканина – розтягнутися.

Жінка зазначила, що цей простий спосіб значно полегшує життя та може врятувати одяг, який навіть не сподівалися відіпрати.