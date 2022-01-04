Для того, чтобы вернуть одежду в нормальное состояние и отмыть чернила, лайфхакерша по имени Каролина Мак'Коли советует использовать всего 3 средства. Антисептик, сода и уксус могут спасти испорченную вещь и уничтожить следы от ручки.

Это интересно Требуется лишь 3 продукта: как легко очистить накипь в ванной

Женщина показала, как забрать чернила, в несколькосекундном ролике, который собрал почти 100 тысяч просмотров.

На видео Мак'Коли объяснила, что надо делать для спасения одежды:

  • Нанесите антисептик на участок с чернилами (не жалейте антисептика – след от ручки должен быть пропитан спиртом)
  • Потрите пятно щеткой
  • Положите вещь в стиральную машинку
  • Добавьте в барабан машинки ½ стакана пищевой соды
  • Налейте вместо жидкого порошка немного уксуса
  • Поставьте стирку с высокими температурами воды

Женщина отметила, что этот простой способ значительно облегчает жизнь и может спасти одежду, которую даже не надеялись отстирать.

Что известно о Каролине Мак'Коли

Известная тиктокерша ведет свой блог о домашних лайфхаках. За советами женщины следят более 1,5 миллиона фолловеров. В своих видео Мак'Коли отмечает, что качественную уборку можно устроить с помощью натуральных продуктов и элементарной химии.