Для того, чтобы вернуть одежду в нормальное состояние и отмыть чернила, лайфхакерша по имени Каролина Мак'Коли советует использовать всего 3 средства. Антисептик, сода и уксус могут спасти испорченную вещь и уничтожить следы от ручки.

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Женщина показала, как забрать чернила, в несколькосекундном ролике, который собрал почти 100 тысяч просмотров.

На видео Мак'Коли объяснила, что надо делать для спасения одежды:

Нанесите антисептик на участок с чернилами (не жалейте антисептика – след от ручки должен быть пропитан спиртом)

Потрите пятно щеткой

Положите вещь в стиральную машинку

Добавьте в барабан машинки ½ стакана пищевой соды

Налейте вместо жидкого порошка немного уксуса

Поставьте стирку с высокими температурами воды

Обратите внимание! Не все ткани могут выдержать горячую воду – вид вещей может измениться, а ткань – растянуться.

Женщина отметила, что этот простой способ значительно облегчает жизнь и может спасти одежду, которую даже не надеялись отстирать.