Для того, чтобы вернуть одежду в нормальное состояние и отмыть чернила, лайфхакерша по имени Каролина Мак'Коли советует использовать всего 3 средства. Антисептик, сода и уксус могут спасти испорченную вещь и уничтожить следы от ручки.
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Женщина показала, как забрать чернила, в несколькосекундном ролике, который собрал почти 100 тысяч просмотров.
На видео Мак'Коли объяснила, что надо делать для спасения одежды:
- Нанесите антисептик на участок с чернилами (не жалейте антисептика – след от ручки должен быть пропитан спиртом)
- Потрите пятно щеткой
- Положите вещь в стиральную машинку
- Добавьте в барабан машинки ½ стакана пищевой соды
- Налейте вместо жидкого порошка немного уксуса
- Поставьте стирку с высокими температурами воды
Женщина отметила, что этот простой способ значительно облегчает жизнь и может спасти одежду, которую даже не надеялись отстирать.