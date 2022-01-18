Як легко почистити манго двома способами

Якщо ви коли-небудь купували манго, то напевно, не раз задумувались про те, як його правильно очистити. Зробити це насправді легко, якщо фрукт є стиглим.

Манго – популярний тропічний фрукт з Азії. Використовують його для приготування соків, цукатів, різноманітних десертів, морозива, сорбетів. В Індії манго використовують для приготування національних страв, таких як карі та чатні.

Однак найчастіше манго їдять у свіжому вигляді. Ви зможете легко очистити цей фрукт за допомогою підручних засобів.

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Як очистити манго

Спосіб 1: за допомогою монетки і зубочистки

Візьміть чисту металеву монету і кілька разів проведіть її краєм по поверхні манго, щоб пом'якшити шкірку. Візьміть зубочистку і акуратно зробіть на манго поздовжній надріз.

Акуратно вставте під шкірку фрукта зубочистку і рухайте нею з боку в бік по всій довжині розрізу. Підніміть пальцем край шкіри. Зніміть шкірку і витягніть манго.



Чистимо манго легко і правильно / Фото 5-Minute Crafts

Спосіб 2: за допомогою правильного розрізу шкіри

Візьміть ніж і зробіть два надрізи на верхівці манго – один уздовж, а інший – впоперек фрукта.

Поставте фрукт на підставку.

Підніміть пальцем край шкіри, пробуючи чи вона знімається.

Зніміть з манго шкірку.



Правильний розріз допомагає легко очистити / Фото 5-Minute Crafts