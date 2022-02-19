Щоб приготувати томатний суп або соус, нам часто потрібно зняти шкірку з помідорів. Зробити це можна легко за допомогою кількох трюків.

Цікаво Гучні кінопрем'єри онлайн: новинки Warner Bros. тепер будуть доступні на OLL.TV

Як очистити шкірку помідора

Спосіб №1: ошпарте та охолодіть

Візьміть ніж і зробіть Х-подібний розріз в нижній частині помідора. Наповніть миску холодною водою, додайте кілька кубиків льоду і відставте.

Поставте каструлю з водою на плиту і доведіть її до кипіння. Обережно опустіть помідор у киплячу воду на 30 секунд або більше, поки його шкірка не стане м'якою.

Витягніть помідор з горщика і покладіть його в миску з крижаною водою. Залиште там на 5 хвилин. Коли помідор охолоне, то витягніть його з води і зніміть шкірку.



Як легко очистити помідор / Фото 5-Minute Crafts

Спосіб №2: нагрійте на вогні

Проткніть помідор посередині виделкою і потримайте над розпеченою плитою. Тримайте його на відстані 5 – 10 сантиметрів від вогню. Будьте обережні, щоб не обпектися.

Повільно обертайте помідор, повертаючи виделку. Коли шкірка стане досить м'якою, то обережно зніміть її пальцями.



Як очистити помідор за допомогою плити / Фото 5-Minute Crafts

Спосіб №3: Поставте його в мікрохвильову піч

Ножем зробіть Х-подібний розріз в нижній частині помідора. Ви також можете зробити додаткові надрізи з боків і зверху, щоб полегшити процес очищення шкіри.

Покладіть помідори в мікрохвильову піч і розігрійте впродовж 30 секунд. Обережно зніміть шкірку пальцями.



Розігрійте помідор у мікрохвильовці / Фото 5-Minute Crafts

Обирати фільм для перегляду можна годинами. Зекономте свій час: дивіться добірки тематичних стрічок на OLL.TV. Понад 15 000 фільмів та серіалів у чудовій якості вже чекають на кіноманів.