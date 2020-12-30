Напередодні Нового року всі ми влаштовуємо грандіозні покупки різних продуктів. Усі ці продукти нам здаються вкрай необхідними, тому не піти в магазин ми не можемо. Але як робити це безпечно в період, коли всі торгові заклади переповнені великою кількістю людей?

Ідеї 24 допоможуть вам організувати ваші передноворічні покупки так, щоб ви могли робити все спокійно і не боятися заразитися коронавірусом.

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Найбезпечніший спосіб скупитися на Новий рік – зробити покупки онлайн. Ви так само можете обирати потрібні продукти, прицінюватися і купувати те, що найбільш сподобається. Але для цього вам не потрібно їхати в супермаркет, торкатися великої кількості поверхонь, контактувати з людьми.

Якщо ви все ж вирішили їхати в магазин, дотримуйтеся перед виходом з дому деяких правил:

Обов'язково складайте список покупок Сплануйте маршрут (особливо, якщо робите покупки у великому торговому центрі) Оберіть найбільш вдалий для покупок час, коли в магазині найменше людей За бажанням візьміть одноразові рукавички.

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Перебуваючи в магазині, дотримуйтеся таких правил:

Перед входом дезінфікуйте руки (якщо не використовуєте рукавички) Одягніть правильно захисну маску Дотримуйтеся дистанції Не торкайтеся руками очей та інших частин обличчя Торкайтеся лише до тих товарів, які вам потрібні Оплачуйте покупки безготівковим способом

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Після повернення з магазину:

Ретельно вимийте руки з милом Виперіть багаторазові сумки для покупок Помийте та продезинфікуйте поверхні, на які викладали покупки Не варто мити овочі та фрукти антисептиком, алкоголем чи хлоркою. Достатньо помити їх звичайною водою Продезинфікуйте дверні ручки та смартфони, які брали з собою в магазин.

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