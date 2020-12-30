Як купити продукти на Новий рік і не заразитися коронавірусом
Напередодні Нового року всі ми влаштовуємо грандіозні покупки різних продуктів. Усі ці продукти нам здаються вкрай необхідними, тому не піти в магазин ми не можемо. Але як робити це безпечно в період, коли всі торгові заклади переповнені великою кількістю людей?
Ідеї 24 допоможуть вам організувати ваші передноворічні покупки так, щоб ви могли робити все спокійно і не боятися заразитися коронавірусом.
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Найбезпечніший спосіб скупитися на Новий рік – зробити покупки онлайн. Ви так само можете обирати потрібні продукти, прицінюватися і купувати те, що найбільш сподобається. Але для цього вам не потрібно їхати в супермаркет, торкатися великої кількості поверхонь, контактувати з людьми.
Якщо ви все ж вирішили їхати в магазин, дотримуйтеся перед виходом з дому деяких правил:
- Обов'язково складайте список покупок
- Сплануйте маршрут (особливо, якщо робите покупки у великому торговому центрі)
- Оберіть найбільш вдалий для покупок час, коли в магазині найменше людей
- За бажанням візьміть одноразові рукавички.
Фото shkolazhizni
Перебуваючи в магазині, дотримуйтеся таких правил:
- Перед входом дезінфікуйте руки (якщо не використовуєте рукавички)
- Одягніть правильно захисну маску
- Дотримуйтеся дистанції
- Не торкайтеся руками очей та інших частин обличчя
- Торкайтеся лише до тих товарів, які вам потрібні
- Оплачуйте покупки безготівковим способом
Фото rg
Після повернення з магазину:
- Ретельно вимийте руки з милом
- Виперіть багаторазові сумки для покупок
- Помийте та продезинфікуйте поверхні, на які викладали покупки
- Не варто мити овочі та фрукти антисептиком, алкоголем чи хлоркою. Достатньо помити їх звичайною водою
- Продезинфікуйте дверні ручки та смартфони, які брали з собою в магазин.
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