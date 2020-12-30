Накануне Нового года все мы устраиваем грандиозные покупки различных продуктов. Все эти продукты нам кажутся крайне необходимыми, поэтому не пойти в магазин мы не можем. Но как делать это безопасно в период, когда все торговые заведения переполнены большим количеством людей?

Идеи 24 помогут вам организовать ваши предновогодние покупки так, чтобы вы могли делать все спокойно и не бояться заразиться коронавирусом.

Читайте также: Как пережить Новый год, если вас раздражает вся праздничная суета: простые рекомендации

Самый безопасный способ скупиться на Новый год – сделать покупки онлайн. Вы так же можете выбрать нужные продукты, прицениваться и покупать то, что наиболее понравится. Но для этого вам не нужно ехать в супермаркет, касаться большого количества поверхностей, контактировать с людьми.

Если вы все же решили ехать в магазин, придерживайтесь перед выходом из дома некоторых правил:

Обязательно составляйте список покупок; Спланируйте маршрут (особенно, если делаете покупки в крупном торговом центре); Выберите наиболее удобное для покупок время, когда в магазине меньше людей; По желанию возьмите одноразовые перчатки.

Фото shkolazhizni

Находясь в магазине, придерживайтесь следующих правил:

Перед входом дезинфицируйте руки (если не используете перчатки) Наденьте правильно защитную маску Соблюдайте дистанцию Не прикасайтесь руками глаз и других частей лица Прикоснитесь только к тем товарам, которые вам нужны Оплачивайте покупки безналичным способом

Фото rg

После возвращения из магазина:

Тщательно вымойте руки с мылом Выстирайте многоразовые сумки для покупок Помойте и продезинфицируйте поверхности, на которые выкладывали покупки Не стоит мыть овощи и фрукты антисептиком, алкоголем или хлоркой. Достаточно помыть их обычной водой Продезинфицируйте дверные ручки и смартфоны, которые брали с собой в магазин.

Фото foodnews