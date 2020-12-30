Как купить продукты на Новый год и не заразиться коронавирусом
Накануне Нового года все мы устраиваем грандиозные покупки различных продуктов. Все эти продукты нам кажутся крайне необходимыми, поэтому не пойти в магазин мы не можем. Но как делать это безопасно в период, когда все торговые заведения переполнены большим количеством людей?
Идеи 24 помогут вам организовать ваши предновогодние покупки так, чтобы вы могли делать все спокойно и не бояться заразиться коронавирусом.
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Самый безопасный способ скупиться на Новый год – сделать покупки онлайн. Вы так же можете выбрать нужные продукты, прицениваться и покупать то, что наиболее понравится. Но для этого вам не нужно ехать в супермаркет, касаться большого количества поверхностей, контактировать с людьми.
Если вы все же решили ехать в магазин, придерживайтесь перед выходом из дома некоторых правил:
- Обязательно составляйте список покупок;
- Спланируйте маршрут (особенно, если делаете покупки в крупном торговом центре);
- Выберите наиболее удобное для покупок время, когда в магазине меньше людей;
- По желанию возьмите одноразовые перчатки.
Фото shkolazhizni
Находясь в магазине, придерживайтесь следующих правил:
- Перед входом дезинфицируйте руки (если не используете перчатки)
- Наденьте правильно защитную маску
- Соблюдайте дистанцию
- Не прикасайтесь руками глаз и других частей лица
- Прикоснитесь только к тем товарам, которые вам нужны
- Оплачивайте покупки безналичным способом
Фото rg
После возвращения из магазина:
- Тщательно вымойте руки с мылом
- Выстирайте многоразовые сумки для покупок
- Помойте и продезинфицируйте поверхности, на которые выкладывали покупки
- Не стоит мыть овощи и фрукты антисептиком, алкоголем или хлоркой. Достаточно помыть их обычной водой
- Продезинфицируйте дверные ручки и смартфоны, которые брали с собой в магазин.
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