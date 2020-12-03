Как креативно запаковать новогодние подарки: красивые идеи с фото
Большинство людей привыкли дарить новогодние подарки просто без обертки, в пакете с рисунком Санта Клауса или елки. Можно и в этом году сделать так же. А можно приложить небольшие усилия и подарить больше положительных эмоций вашим близким.
Поэтому Идеи 24 подготовили для вас несколько способов, как креативно оформить подарок, чтобы ваши близкие были в восторге от него, независимо от наполнения самого подарка.
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Упаковка подарков крафт-бумагой
Сейчас крафт-бумага стала частью новогоднего декора. Очень эффектно и со вкусом смотрятся такие подарки. Также декорируйте подарки красивыми лентами. Такая подача подарка точно запомнится надолго.
Фото unsplash
Упаковка новогодних подарков в газету или ноты
Вы можете упаковать подарок в уже готовую упаковочную бумагу, а можете распечатать картинку из интернета. Это может быть какая-то старинная газета, письмо или листок с нотами.
Фото unsplash
Подарок с колокольчиками
Еще одна оригинальная идея – украшать новогодние подарки колокольчиками. Когда вы будете дарить подарок, украшенный колокольчиками, он обязательно зазвенит и вызовет теплую улыбку.
Фото unsplash
Шишки в новогоднем декоре подарков
Вместо бантов можно использовать шишки. Таким смелым решением вы точно удивите окружающих.
Фото unsplash
Необычные материалы для украшения подарков
Для украшения новогодних коробочек с подарками подойдет все, что связано с Новым годом, даже то, о чем вы и не догадывались. Например, ветви хвои или розмарина, палочки корицы или леденцы. Используйте атласные ленты, хлопчатобумажные ленты и мешковину в новогоднем декоре
Фото unsplash
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