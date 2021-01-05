Як креативно подарувати солодощі
Дарувати подарунки завжди приємно, для деяких людей навіть приємніше, ніж отримувати, але іноді бракує ідей. Складно підібрати правильний подарунок, якщо ви не знаєте вподобання людини або хочете порадувати близького друга чимось легким і оригінальним.
Тому Ідеї 24 підготували варіанти, як краще запаковувати солодощі.
Читайте також: Ласуни у захваті: дивовижні роботи шоколатьє
Цукеркова декорація
Такий подарунок здатний порадувати не тільки своїм зовнішнім виглядом, але і внутрішнім змістом.
Фото pinterest
Гітара
Якщо людина цікавиться музикою, можна змайструвати будь-який інструмент, використовуючи цукерки, в реальному розмірі або зменшену версію.
Фото pinterest
Торт
Цукеркова композиція у вигляді торта. Для її створення не потрібно нічого випікати, лише трішки фантазії.
Фото pinterest
Кружка
Креативний і кумедний подарунок можна зробити чоловікові, виготовивши з цукерок пивний кухоль.
Фото pinterest
Дерево
Відмінною яскравою прикрасою інтер'єру послужить солодке дерево.
Фото pinterest
Ноутбук з цукерок
Прекрасний варіант подарунка для колеги-програміста.
Фото pinterest
Букет
Це найпоширеніший солодкий подарунок, який ідеально підійде для жінок.
Фото pinterest
Футбольний м'яч або планети
Фото pinterest
Машинка з мультфільму "Тачки"
Фото pinterest
Ананас
Підставою для такого незвичайного подарунка послужить пляшка шампанського, яка закриється цукерками з жовтою або золотистою обгорткою.
Фото pinterest
У вигляді серця
Прекрасний варіант для молодої пари.
Фото pinterest
Поділитися новиною