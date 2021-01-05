Дарувати подарунки завжди приємно, для деяких людей навіть приємніше, ніж отримувати, але іноді бракує ідей. Складно підібрати правильний подарунок, якщо ви не знаєте вподобання людини або хочете порадувати близького друга чимось легким і оригінальним.

Тому Ідеї 24 підготували варіанти, як краще запаковувати солодощі.

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Цукеркова декорація

Такий подарунок здатний порадувати не тільки своїм зовнішнім виглядом, але і внутрішнім змістом.



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Гітара

Якщо людина цікавиться музикою, можна змайструвати будь-який інструмент, використовуючи цукерки, в реальному розмірі або зменшену версію.



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Торт

Цукеркова композиція у вигляді торта. Для її створення не потрібно нічого випікати, лише трішки фантазії.



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Кружка

Креативний і кумедний подарунок можна зробити чоловікові, виготовивши з цукерок пивний кухоль.



Фото pinterest

Дерево

Відмінною яскравою прикрасою інтер'єру послужить солодке дерево.



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Ноутбук з цукерок

Прекрасний варіант подарунка для колеги-програміста.



Фото pinterest

Букет

Це найпоширеніший солодкий подарунок, який ідеально підійде для жінок.



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Футбольний м'яч або планети



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Машинка з мультфільму "Тачки"



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Ананас

Підставою для такого незвичайного подарунка послужить пляшка шампанського, яка закриється цукерками з жовтою або золотистою обгорткою.



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У вигляді серця

Прекрасний варіант для молодої пари.



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