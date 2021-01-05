Дарить подарки всегда приятно, для некоторых людей даже приятнее, чем получать, но иногда не хватает идей. Сложно подобрать правильный подарок, если вы не знаете предпочтения человека или хотите порадовать близкого друга чем-то легким и оригинальным.

Поэтому Идеи 24 подготовили варианты, как лучше упаковывать сладости.

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Конфетная декорация

Такой подарок способен порадовать не только своим внешним видом, но и внутренним содержанием.



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Гитара

Если человек интересуется музыкой, можно смастерить любой инструмент, используя конфеты, в реальном размере или уменьшенную версию.



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Торт

Конфетная композиция в виде торта. Для ее создания не нужно ничего выпекать, лишь немного фантазии.



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Кружка

Креативный и забавный подарок можно сделать мужчине, изготовив из конфет пивную кружку.



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Дерево

Отличительно ярким украшением интерьера послужит сладкое дерево.



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Ноутбук из конфет

Прекрасный вариант подарка для коллеги-программиста.



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Букет

Это самый распространенный сладкий подарок, который идеально подойдет для женщин.



Фото pinterest

Футбольный мяч или планета



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Машинка из мультфильма "Тачки"



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Ананас

Основанием для такого необычного подарка послужит бутылка шампанского, которая закроется конфетами с желтой или золотистой оберткой.



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В виде сердца

Прекрасный вариант для молодой пары.



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