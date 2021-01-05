Как креативно подарить сладости
Дарить подарки всегда приятно, для некоторых людей даже приятнее, чем получать, но иногда не хватает идей. Сложно подобрать правильный подарок, если вы не знаете предпочтения человека или хотите порадовать близкого друга чем-то легким и оригинальным.
Поэтому Идеи 24 подготовили варианты, как лучше упаковывать сладости.
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Конфетная декорация
Такой подарок способен порадовать не только своим внешним видом, но и внутренним содержанием.
Фото pinterest
Гитара
Если человек интересуется музыкой, можно смастерить любой инструмент, используя конфеты, в реальном размере или уменьшенную версию.
Фото pinterest
Торт
Конфетная композиция в виде торта. Для ее создания не нужно ничего выпекать, лишь немного фантазии.
Фото pinterest
Кружка
Креативный и забавный подарок можно сделать мужчине, изготовив из конфет пивную кружку.
Фото pinterest
Дерево
Отличительно ярким украшением интерьера послужит сладкое дерево.
Фото pinterest
Ноутбук из конфет
Прекрасный вариант подарка для коллеги-программиста.
Фото pinterest
Букет
Это самый распространенный сладкий подарок, который идеально подойдет для женщин.
Фото pinterest
Футбольный мяч или планета
Фото pinterest
Машинка из мультфильма "Тачки"
Фото pinterest
Ананас
Основанием для такого необычного подарка послужит бутылка шампанского, которая закроется конфетами с желтой или золотистой оберткой.
Фото pinterest
В виде сердца
Прекрасный вариант для молодой пары.
Фото pinterest
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