Многие люди жалуются на то, что ничего не успевают, а также хотят, чтобы в сутках было больше часов. Но чтобы сделать свой день продуктивным – нужно знать несколько простых правил.

Везде и все успеть невозможно. Но, правильно организовав свой день, можно сделать гораздо больше, чем всегда. Поэтому Идеи 24 подготовили несколько советов, которые помогут вам эффективно распоряжаться своим временем.

Читайте также: 10 простых советов, как успевать больше

Тайм-менеджмент, или управление временем – это незаменимая вещь, если вы решили изменить свою жизнь, например, заняться своим здоровьем или развить новые навыки для личностного роста.

Правильно управлять временем помогут следующие простые привычки:

Для наиболее важных периодов в день составляйте чек-лист



Чек-лист существенно сэкономит ваше время / Фото unsplash

Чек-лист помогает держать все под контролем, а потому может существенно сэкономить ваше время. При его составлении стоит особенно уделить особое внимание на периодах утра и вечера – поскольку именно они определяют, каким будет текущий и следующий день.

Если сразу после пробуждения начать свое утро с проверки почты или писем в соцсетях, можно легко потерять целую кучу времени. Чтобы этого не произошло, стоить включить в чек-лист очевидные, но важные вещи: умыться, позавтракать, почистить зубы, составить план день. Запишите 3-5 конкретных важнейших и первоочередных действий.

Прежде чем взяться за работу, сформулируйте желаемый конечный результат

Чтобы вы не делали, вы имеете знать цель этой работы. Наличие цели позволит сформулировать промежуточные действия, что помогут ее достичь без отвлечения на посторонние вещи. Наличие сформулированного конечного результата существенно сокращает время на его достижения и добавляет мотивации.

Не бойтесь избавляться от всего лишнего



Избегайте токсичных людей / Фото unsplash

Наверное вы замечали, что общение с некоторыми людьми вас истощает и забирает энергию, в то же время некоторые вещи, звуки и запахи наоборот вдохновляют и придают вам силы. Поэтому прислушивайтесь к себе и избавляйтесь всего, что негативно на вас влияет.

Например, очень распространенным способом траты времени является выслушивание жалоб и проблем от токсичных людей с последующим осмыслением и возвращением в состояние психологического равновесия. Это время лучше потратить на собственные дела.

Также, не лишним будет избавиться от вещей, которые только создают иллюзию удовлетворения, а на самом деле только тратят ваше время. Например, перекуры. Кроме вреда здоровью и зря потраченного времени, они ни в коей мере не приближают вас к цели. Ошибочным является и мнение о том, будто сигареты успокаивают.

Поэтому, попробуйте ввести в свою жизнь три выше перечисленные правила и вы очень быстро сможете успевать гораздо больше.