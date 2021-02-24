Як досягти успіху: 7 важливих порад від Річарда Бренсона

Річард Бренсон – це британський бізнесмен, мільярдер, засновник "Virgin Group". Ще в дитинстві в Річарда проявлялися підприємницькі тяги. Так, наприклад, він вирощував ялинки та розводив папуг. Але свій справжній бізнес Бренсон почав у двадцятирічному віці. Зокрема, саме тоді Річард Бренсон заснував компанію "Virgin".

Тепер під цією маркою "Virgin" існує понад 400 компаній. Усі вони належать до різних сфер бізнесу: кіноіндустрія, відеоігри, інтернет-провайдер, оператор космічного туризму тощо.

Для того, щоб досягти успіху Бренсону довелося багато працювати й вдосконалюватися. Саме тому він завжди з гордістю розповідає про те, як проводить день і як потрібно себе поводити, щоб досягти успіху.

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Мрійте

Бренсон вважає, що кожна людина повинна робити те, що їй подобається. Тільки тоді можна досягти бажаного. Наявність мрії та прагнення втілити її в життя наблизить до успіху кожного.

Ті люди, які проводять свій час, працюючи над речами, які вони люблять, зазвичай найбільше радіють життю, – стверджує британський бізнесмен.

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Робіть добрі справи

Річард Бренсон переконаний, що для того, щоб людина чи компанія були успішні, потрібно робити добрі справи. Досить часто максимальна віддача працівників і є доброю справою задля комфорту всього людства.

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Вірте у свої ідеї

Палка прихильність до своєї справи й ваші особисті прагнення – це те, що відділяє успіх від невдачі.

Якщо ти не пишаєшся своєю ідеєю і не віриш у свої плани, чому хтось інший має це робити? – вважає Річард Бренсон.

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Не здавайтеся

Які б перепони не були на вашому шляху, сміливо йдіть до своєї мети. Не дозволяйте закрадитися сумнівам чи почуттям невпевненості. Навіть якщо вас спіткала невдача, спробуйте ще раз, зберіться з силами й почніть спочатку.

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Робіть багато нотаток і кидайте собі нові виклики

Якщо ви не будете записувати свої власні (й чужі) спонтанні ідеї, вони вмить зникнуть. Тож обов'язково фіксуйте свої мрії: робіть списки. І не забувайте: більше слухайте, менше говоріть.

Передавайте повноваження і проводьте більше часу зі своєю родиною

Якщо ви доручите іншим людям виконувати те, на чому самі добре розумієтеся, ви звільните собі час на те, щоб планувати майбутнє компанії. Ця стратегія дає можливість провести більше часу з найдорожчим для вас у світі – вашою родиною.

Багато спілкуйтеся

Хоч це і звучить просто, але саме це й варто робити, більш того – працюйте і взаємодійте з іншими людьми. Це допоможе покращити ваш особистий успіх і успіх компанії.

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