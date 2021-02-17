Усім нам періодично не вистачає мотивації чи натхнення для виконання певних справ. Тоді ми відчуваємо себе пригнічено, наша результативність у будь-чому максимально знижується і, відповідно, погіршується настрій.

У таких випадках потрібно глибоко вдихнути, розслабитися і подумати про тих людей, які чогось досягли. Згадуйте тих, хто своїми діями вас надихає, тих, хто для вас є прикладом у багатьох моментах. Це допоможе вам покращити вашу продуктивність, надихне вас і зможе мотивувати у важкі моменти.

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Для багатьох з нас Тім Кук – це не просто підприємець-бізнесмен. Це людина, яка надихає та втілює віру в себе. Його шлях успіху був особливим та неповторним. Усе, чого він досягнув – результат його роботи, терпіння та правильного способу життя.

Ранній підйом

Тім Кук – шалений трудоголік. Його день розпочинається о 3.45. Сніданок, відповіді на електронні листи й тренування – щоденні ранкові справи Кука.

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Ранкові тренування

Щоденно о 5 годині розпочинаються ранкові тренування, які тривають годину. Кук вважає, що вправи не лише покращують фізичний стан, а й додають свіжості розуму.

Ходьба

Бізнесмен любить багато ходити пішки. Так, практично щоденно він намагається виходити до обіду 8000 кроків. Якщо це не сталося, Тім використовує бігову доріжку для досягнення бажаного.

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Сніданок

Тім Кук ніколи не пропускає сніданок. Щоденно чоловік їсть омлет, несолодкі злакові пластівці та п'є мигдалеве молоко.

Обід

Генеральний директор Apple завжди обідає на роботі в компанії співробітників. Він часто підсідає за стіл до нових працівників і намагається ближче з ними познайомитися, щоб обговорити, як ідуть робочі справи.

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Сон

Попри те, що Кук рано прокидається, він стверджує, що кожен повинен багато спати. Тому він лягає о 21 годині, адже впевнений в тому, що від якісного сну залежить продуктивність кожної людини.

Активний відпочинок

Тім Кук працює по 12-13 годин на добу. Але попри це всі свої вихідні не "відлежується" вдома, а відпочиває активно. Зокрема, глава Apple багато катається на велосипеді, бігає, ходить в гірські походи або просто гуляє містом.

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