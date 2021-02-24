Ричард Брэнсон – это британский бизнесмен, миллиардер, основатель "Virgin Group". Еще в детстве в Ричарда проявлялись предпринимательские тяги. Так, например, он выращивал елки и разводил попугаев. Но свой настоящий бизнес Брэнсон начал в двадцатилетнем возрасте. В частности, именно тогда Ричард Брэнсон основал компанию "Virgin".

Теперь под этой маркой "Virgin" существует более 400 компаний. Все они принадлежат к различным сферам бизнеса: киноиндустрия, видеоигры, интернет-провайдер, оператор космического туризма и тому подобное.

Для того чтобы достичь успеха, Брэнсону пришлось много работать и совершенствоваться. Именно поэтому он всегда с гордостью рассказывает о том, как проводит день и как нужно себя вести, чтобы добиться успеха.

Читайте также: 7 секретов работоспособности генерального директора Apple Тима Кука

Мечтайте

Брэнсон считает, что каждый человек должен делать то, что ему нравится. Только тогда можно достичь желаемого. Наличие мечты и стремление воплотить ее в жизнь приблизит к успеху каждого.

Те люди, которые проводят свое время, работая над тем, что они любят, обычно больше радуются жизни, – утверждает британский бизнесмен.

Фото gettyimages

Делайте добрые дела

Ричард Брэнсон убежден, что для того чтобы человек или компания были успешны, нужно делать добрые дела. Достаточно часто максимальная отдача работников и является хорошим делом для комфорта всего человечества.

Фото gettyimages

Верьте в свои идеи

Пылкая приверженность своему делу и ваши личные стремления – это то, что отделяет успех от неудачи.

Если ты не гордишься своей идеей и не веришь в свои планы, почему кто-то другой должен это делать? – считает Ричард Брэнсон.

Фото gettyimages

Не сдавайтесь

Какие бы преграды не были на вашем пути, смело идите к своей цели. Не позволяйте закрасться сомнениям или чувствам неуверенности. Даже если вас постигла неудача, попробуйте еще раз, соберитесь с силами и начните сначала.

Интересно: Как распознать умного человека: 7 главных признаков, на которые стоит обращать внимание

Делайте много заметок и бросайте себе новые вызовы

Если вы не будете записывать свои собственные (и чужие) спонтанные идеи, они моментально исчезнут. Поэтому обязательно фиксируйте свои мечты: делайте списки. И не забывайте: больше слушайте, меньше говорите.

Передавайте полномочия и проводите больше времени со своей семьей

Если вы поручите другим людям выполнять то, на чем сами хорошо разбираетесь, вы освободите себе время на то, чтобы планировать будущее компании. Эта стратегия дает возможность провести больше времени с самым дорогим для вас в мире – вашей семьей.

Многие общайтесь

Хоть это и звучит просто, но именно это и следует делать. Более того – работайте и взаимодействуйте с другими людьми. Это поможет улучшить ваш личный успех и успех компании.

Фото gettyimages