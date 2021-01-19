Поки в Україні триває локдаун і можливості придбати новий вимикач немає, пропонуємо самостійно створити креативний дизайн. Після декору вам не захочеться його міняти!

Редакція Ідеї 24 зібрала прикольні та цікаві ідеї дизайнув вимикачів, які можна використати.

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Карта та рамка

Вимикач можна оформити у вигляді карти Парижу або іншого міста. Для цього вам потрібна мапа та рамка.

Для того, щоб карта виглядала ще цікавіше, можна кольоровим маркером виділити цікаві пам'ятки або вулички.

Цікаві наліпки

Один із найпростіших способів оформлення старого вимикача. Для того, щоб наліпка виглядала ефектно, ваша стіна повинна бути гладкою та бажано однотонною.



Наліпки можна придбати в інтернет-магазині / Фото pinterest



Наліпки можна використовувати як нагадування / Фото pinterest

Книжки та вимикач

Не обов'язково псувати улюблені книги заради корінця! Знайдіть в інтернеті улюблені обкладинки та видрукуйте їх, за допомогою клею та жорсткого картону змайструйте "чохол" на вимикач.



Улюблені книжки навіть на вимикачі / Фото pinterest

Перед тим, як реставрувати старий вимикач, переконайтесь, що у вашій квартирі справна електрика.

Фарби та пензлики

За допомогою фарб і пензликів старий вимикач можна перетворити на картину Вінсента ван Гога!



Вимикач можна розмалювати за власними побажаннями / Фото pinterest



Навіть скопіювати відомі картини / Фото pinterest

Оформлення з дерева

Пластмасову рамку можна замінити на оригінальний декор з дерева. Такий варіант підійде для тих, хто вміє працювати з цим матеріалом.



Тут потрібно буде постаратися / Фото pinterest



При обробці дерева будьте обережні! / Фото pinterest

Металевий каркас

Це вже хард-левел для справжніх сміливців, які мають у своєму арсеналі всі необхідні інструменти та матеріали.



Такий метод підійде не всім / Фото pinterest

Добірка інших цікавих ідей для оформлення / Фото pinterest