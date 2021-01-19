Пока в Украине длится локдаун и возможности приобрести новый выключатель нет, предлагаем самостоятельно создать креативный дизайн. После декора вам не захочется его менять!

Редакция Идеи 24 собрала прикольные и интересные идеи дизайна выключателей, которые можно использовать.

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Карта и рамка

Выключатель можно оформить в виде карты Парижа или иного города. Для этого вам нужна карта и рамка.

Чтобы карта выглядела еще интереснее, можно цветным маркером выделить интересные достопримечательности или улочки.

Интересные наклейки

Один из самых простых способов оформления старого выключателя. Чтобы наклейка выглядела эффектно, ваша стена должна быть гладкой и желательно однотонной.



Наклейки можно приобрести в интернет-магазине / Фото pinterest



Наклейки можно использовать как напоминание / Фото pinterest

Книги и выключатель

Необязательно портить любимые книги ради корешка! Найдите в интернете любимые обложки и распечатайте их, с помощью клея и жесткого картона смастерите "чехол" на выключатель.



Любимые книги даже на выключателе / ​​Фото pinterest

Перед тем, как реставрировать старый выключатель, убедитесь, что в вашей квартире исправно электричество.

Краски и кисточки

С помощью красок и кисточек старый выключатель можно превратить в картину Винсента ван Гога!



Выключатель можно разрисовать по своим пожеланиями / Фото pinterest



Даже скопировать известные картины / Фото pinterest

Оформление из дерева

Пластмассовую рамку можно заменить на оригинальный декор из дерева. Такой вариант подойдет для тех, кто умеет работать с этим материалом.



Здесь нужно будет постараться / Фото pinterest



При обработке дерева будьте осторожны! / Фото pinterest

Металлический каркас

Это уже хард-левел для настоящих смельчаков, которые имеют в своем арсенале все необходимые инструменты и материалы.



Такой метод подойдет не всем / Фото pinterest