Як дати друге життя старим речам: фото вражаючого перетворення

Коли певні речі зношуються або ламаються, багато людей одразу їх викидають. Але є умільці, які здатні реставрувати навіть справжній мотлох.
У нашій добірці фото результату роботи людей, які доклали максимум зусиль аби зберегти своє взуття, меблі чи навіть техніку. Переглядайте й надихайтеся.
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1. Відполірована ваза
Фото jasnastrona
2. Скільки терпіння та сил знадобилося для того, щоб відчистити цю духовку!
Фото reddit
3. Улюблена ще з дитинства чайна ложечка
Фото asviral
4. Витратити кошти на покупку нових колонок або просто ретельно почистити татові колонки, які роками лежали в гаражі? – Правильну відповідь ви бачите.
Фото reddit
5. Цю ванну не чистили 25 років. Такий результат, мабуть, ніхто не очікував побачити.
Фото navalicaВтомилась, потрібні нові ідеї та емоції? Збирай подруг на вечірку та відірвись на повну разом із Zubrowka Rose!
6. Відполірована ручка дверей
Фото reddit
І ще 11 фото, які доводять, що світ багатий на ідеальні моменти
7. Кеди вийшли як нові
Фото reddit
8. Хто б міг подумати, що під шаром пилу може бути така краса
Фото navalica
9. "Уперше за 13 років я почистив клавіатуру"
Фото reddit
10. Бігова доріжка після миття матиме зовсім інший вигляд
Фото reddit