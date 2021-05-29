Але щоб зауважити це, треба припинити шалений біг невідомо куди й просто роззирнутися довкола. Побачене вас здивує!
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Фото reddit
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