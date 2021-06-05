У нашій добірці фото результату роботи людей, які доклали максимум зусиль аби зберегти своє взуття, меблі чи навіть техніку. Переглядайте й надихайтеся.
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1. Відполірована ваза
Фото jasnastrona
2. Скільки терпіння та сил знадобилося для того, щоб відчистити цю духовку!
Фото reddit
3. Улюблена ще з дитинства чайна ложечка
Фото asviral
4. Витратити кошти на покупку нових колонок або просто ретельно почистити татові колонки, які роками лежали в гаражі? – Правильну відповідь ви бачите.
Фото reddit
5. Цю ванну не чистили 25 років. Такий результат, мабуть, ніхто не очікував побачити.
Фото navalica
6. Відполірована ручка дверей
Фото reddit
І ще 11 фото, які доводять, що світ багатий на ідеальні моменти
7. Кеди вийшли як нові
Фото reddit
8. Хто б міг подумати, що під шаром пилу може бути така краса
Фото navalica
9. "Уперше за 13 років я почистив клавіатуру"
Фото reddit
10. Бігова доріжка після миття матиме зовсім інший вигляд
Фото reddit