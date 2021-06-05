У нашій добірці фото результату роботи людей, які доклали максимум зусиль аби зберегти своє взуття, меблі чи навіть техніку. Переглядайте й надихайтеся.

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1. Відполірована ваза

Фото jasnastrona

2. Скільки терпіння та сил знадобилося для того, щоб відчистити цю духовку!

Фото reddit

3. Улюблена ще з дитинства чайна ложечка

Фото asviral

4. Витратити кошти на покупку нових колонок або просто ретельно почистити татові колонки, які роками лежали в гаражі? – Правильну відповідь ви бачите.

Фото reddit

5. Цю ванну не чистили 25 років. Такий результат, мабуть, ніхто не очікував побачити.

Фото navalica

6. Відполірована ручка дверей

Фото reddit

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7. Кеди вийшли як нові

Фото reddit

8. Хто б міг подумати, що під шаром пилу може бути така краса

Фото navalica

9. "Уперше за 13 років я почистив клавіатуру"

Фото reddit

10. Бігова доріжка після миття матиме зовсім інший вигляд

Фото reddit