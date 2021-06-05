В нашей подборке фото результата работы людей, которые приложили максимум усилий, чтобы сохранить свою обувь, мебель и даже технику. Смотрите и вдохновляйтесь.
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1. Отполированная ваза
Фото jasnastrona
2. Сколько терпения и сил понадобилось для того, чтобы очистить эту духовку!
Фото reddit
3. Любимая с детства чайная ложечка
Фото asviral
4. Потратить деньги на покупку новых колонок или просто тщательно почистить колонки папы, которые годами лежали в гараже? – Правильный ответ вы видите.
Фото reddit
5. Эту ванну не чистили 25 лет. Такой результат, наверное, никто не ожидал увидеть.
Фото navalica
6. Отполированная ручка двери
Фото reddit
И еще 11 фото, доказывающих, что в мире полно идеальных моментов
7. Кеды вышли как новые
Фото reddit
8. Кто бы мог подумать, что под слоем пыли может быть такая красота
Фото navalica
9. "Впервые за 13 лет я почистил клавиатуру"
Фото reddit
10. Беговая дорожка после мытья имеет совсем другой вид
Фото reddit