Як часто потрібно пилососити: правила чистого дому

У кожному домі є звички та правила стосовно прибирання. Хтось вважає, що пилососити та витирати пил потрібно лише раз в тиждень, а хтось щоденно не може заснути, поки не наведе ідеальний порядок в усіх кімнатах.

Джерело: Ідеї 24

В усьому потрібно шукати золоту середину. Саме тому ми розкажемо, яка має бути оптимальна кількість прибирань на тиждень. Окрім цього, ви зрозумієте, яку поверхню потрібно пилососити щоденно, а яку можна всього двічі на тиждень.

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Незалежно від того, яка підлога у вашій квартирі, ви постійно повинні підтримувати чистоту в усіх кімнатах. Велика кількість пилу, тваринна шерсть та бруд не лише псують структура матеріалу, яким покрита підлога, а й шкодять вашому здоров'ю.

Для того, щоб ідеально прибрати у квартирі потрібно використовувати пилосмок. Завдяки йому ви не лише очищаєте поверхні, але й не поширюєте пил по інших кімнатах чи просто в повітрі (як це відбувається під час замітання).

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Як часто потрібно пилососити

Частота прибирання залежить від багатьох факторів. Наприклад, від типу підлоги. Килимів, які є на ній, наявності домашніх улюбленців, а також від того, де та ким працюють усі співмешканці квартири.

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Якщо у вас підлога не покрита килимами (тобто має тверду поверхню), загалом достатньо пилососити всього раз у тиждень.

Килими здатні накопичувати багато пилу, бруду, шерсті чи волосся. Саме тому їх потрібно пилососити мінімум двічі в тиждень.

Якщо у квартирі разом з вами проживають тварини, пилососити в ідеалі потрібно щоденно. Так ви збережете здоров'я не лише собі, а й своїм домашнім улюбленцям, які здебільшого більшість свого часу проводять саме на підлозі.

Фото proza

Поради для ефективного прибирання

1. Хоча килими потрібно пилососити двічі на тиждень, проте легке прибирання краще робити щоденно (мова йде про замітання, чищення щіткою тощо).

2. Під час покупки пило смока, обирайте якісний товар, який буде гарно "втягувати" пил та бруд.

3. Не забувайте чистити мішечок пилососа.

4. Якщо проживаєте у багатоповерховому будинку, радимо мати декілька пилососів. Завдяки цьому ви, ймовірно, будете частіше прибирати.

5. Користуйтеся усіма насадками пилососа. Їх вигадали не просто так, а для того, щоб спростити ваше життя і зробити квартиру ідеально чистою.

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