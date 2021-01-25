В каждом доме есть привычки и правила относительно уборки. Кто-то считает, что пылесосить и вытирать пыль нужно только раз в неделю, а кто-то ежедневно не может заснуть, пока не наведет идеальный порядок во всех комнатах.

Во всем нужно искать золотую середину. Именно поэтому Идеи 24 расскажут, каким должно быть оптимальное количество уборок в неделю. Кроме этого, вы поймете, какую поверхность нужно пылесосить ежедневно, а какую можно всего два раза в неделю.

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Независимо от того, какой пол в вашей квартире, вы постоянно должны поддерживать чистоту во всех комнатах. Большое количество пыли, шерсть и грязь не только портят структура материала, которым покрыт пол, но и вредят вашему здоровью.

Для того чтобы идеально убрать в квартире нужно использовать пылесос. Благодаря ему вы не только очищаете поверхности, но и не распространяете пыль по другим комнатам или просто в воздухе (как это происходит во время заметания).

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Как часто нужно пылесосить

Частота уборки зависит от многих факторов. Например, от типа пола. Ковров, которые на нем, наличии домашних любимцев, а также от того, где и кем работают все сожители квартиры.

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Если у вас пол не покрыт коврами (имеет твердую поверхность), в целом достаточно пылесосить всего раз в неделю.

Ковры способны накапливать много пыли, грязи, шерсти или волос. Именно поэтому их нужно пылесосить минимум дважды в неделю.

Если в квартире вместе с вами проживают животные, пылесосить в идеале нужно ежедневно. Так вы сохраните здоровье не только себе, но и своим домашним любимцам, которые в основном большую часть своего времени проводят именно на полу.

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Советы для эффективной уборки

1. Хотя ковры нужно пылесосить дважды в неделю, однако легкую уборку лучше делать ежедневно (речь идет о заметании, чистке щеткой и т. д.).

2. При покупке пылесоса, выбирайте качественный товар, который будет хорошо "втягивать" пыль и грязь.

3. Не забывайте чистить мешочек пылесоса.

4. Если проживаете в многоэтажном доме, советуем иметь несколько пылесосов. Благодаря этому вы, вероятно, будете чаще убирать.

5. Пользуйтесь всеми насадками пылесоса. Их придумали не просто так, а, для того чтобы упростить вашу жизнь и сделать квартиру идеально чистой.

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