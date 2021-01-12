Чай в пакетиках користується великою популярністю. Це пов'язано з тим, що його легко приготувати в потязі, на вулиці чи на роботі. Якщо ви любите такий напій, то у вас точно в смітник часто відправляються маленькі використані пакетики з чаєм.

Ідеї 24 розкажуть, як зробити так, щоб використані чайні пакети стали вам у пригоді повторно.

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Косметичний засіб

Відомо, що чайна заварка володіє великою кількістю корисних властивостей: тонізує шкіру, знімає подразнення, "заспокоює" свербіж. Саме тому в давнину чай використовували при різних інфекціях ока. Свіжовикористані чайні пакетики можна прикласти до очей і так полежати декілька хвилин.

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Неприємний запах рук

Якщо ви хочете позбутися запаху цибулі, часнику, риби чи інших різких запахів, можете потерти руки використаними чайними пакетиками.

Освіжувач повітря

Чайні пакетики можуть стати чудовим освіжувачем повітря. Для цього варто додати декілька капель ефірної олії на висушений використаний чайник пакетик. Завдяки нитці ви зможете прикріпити зроблений освіжувач повітря в будь-якій кімнаті.

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Кімнатні рослини

Чайна заварка корисна для рослин, які ростуть в горщиках. Варто лише розірвати чайні пакетики, а сам чай додати в ґрунт. Так ви розпушите землю в горщиках і вбережете рослину від надмірної вологості при неправильному поливі.

Лікувальний засіб для ніг

Якщо після важкого дня ваші ноги "набрякли", мають мозолі або ороговілу шкіру – прикладіть ще теплі використані пакетики з чаєм. За допомогою нитки можете пакетик акуратно зафіксувати.

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Засіб для чищення посуду від жиру

Якщо ви не маєте засобу для миття посуду, можете "видавити" рідину з використаного пакетика на брудні тарілки та залишити все на деякий час. Після цього без зайвих зусиль можна відмити посуд.

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Очищення дерев'яних поверхонь

Чай із використаних пакетиків можна застосувати для чищення та полірування дерев'яних поверхонь. Так ви зможете видалити застарілий бруд і зробити поверхню блискучою.

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Ароматизатор для холодильника

Якщо ви хочете позбутися неприємного запаху в холодильнику – залишіть там на декілька годин використаний чайний пакетик.

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Склоочисник

З використаного пакетика вдруге заваріть чай. Отриманою рідиною обприскайте дзеркало, вікна чи полички зі скла. Протріть сухою ганчіркою без ворсу. Отримаєте ідеально чисту поверхню.

Домашні шкідники

Павуки, мурахи та інші домашні шкідники не люблять запах чаю. Тому ви можете порозкладати по квартирі використані пакетики чаю і таким чином позбутися комах. Також для кращого ефекту на кожен пакетик можна додати по каплі ефірної олії перцевої м'яти. Результат вас здивує.

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