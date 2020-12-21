Как бюджетно украсить дом на Новый год 2021: 15 идей декора из камней
Накануне новогодних праздников каждая хозяйка стремится заранее подготовиться к празднику и украсить свой дом как можно лучше. Для этого, как правило, нужно использовать различные элементы декора. Некоторые их покупают, а кто-то – делает самостоятельно. Один из способов создать праздничную атмосферу в доме – украсить его яркими раскрашенными камнями.
Процесс раскрашивания несложный, а сам декор – максимально бюджетный. Для этого только нужны камни, краска, кисточки и хорошее настроение. Для того, чтобы не искать удачные рисунки, воспользуйтесь подборкой, которую для вас подготовили Идеи 24.
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1. Камни с изображением вашего дома
Фото pinterest
2. Камни со снеговиком
Фото pinterest
3. Камни с праздничными пожеланиями
Фото wall.alphacoders
4. С ангелами
Фото pinterest
5. С изображением сладостей
Фото pinterest
6. С оленями
Фото pinterest
7. С Санта-Клаусом
Фото pinterest
8. Камни с милыми изображениями
Фото idei-dekoru
9. Зимним пейзажем
Фото pinterest
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10. С елкой
Фото pinterest
11. С пингвином
Фото pinterest
12. Из снежинками
Фото pinterest
13. С Дедом Морозом
Фото pinterest
14. Камни в темных оттенках
Фото pinterest
15. С изображением библейских персонажей
Фото idei-dekoru
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