Впродовж останніх місяців медична маска стала не лише засобом захисту від зараження коронавірусом. Це ще й аксесуар, який доповнює стильний образ, дарує оточуючим гарний настрій, допомагає відволіктися від пандемії.

Ідеї 24 зібрали для вас найпопулярніші варіанти масок з новорічним та різдвяним дизайном. Читайте також: Як обрати захисну маску: 15 варіантів з оригінальним принтом – фото 1. Маски з оригінальними написами Фото redbubble 2. Маски з побажаннями Фото redbubble 3. Маска Ґрінча, який вкрав Різдво Фото amazon 4. Маска для тих, хто має бороду і хоче виглядати на вулиці святково Фото amazon 5. Маска зі сніговиком Фото redbubble 6. Зі сніжинками Фото redbubble 7. Із зображенням солодощів та печива Фото amazon 8. Маска із портретом Діда Мороза Фото spy Цікаво: 17 неперевершених дизайнерських ідей, які вам точно сподобаються 9. Маски з оленями Фото zazzle 10. Захисна маска у вигляді подарунка Фото pinterest 11. Із зображенням домашніх улюбленців Фото allbluetees 12. Маски із зображенням гірлянд Фото claires 13. Маски із зображенням ялинкових прикрас Фото pinterest 14. Маски із зображеннями ялинок, які в темноті світяться Фото hellomagazine 15. Маски із зображеннями пінгвінів Фото redbubble