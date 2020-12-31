Як бути здоровим та стильним: 15 прикладів захисних масок зі святковим декором
Впродовж останніх місяців медична маска стала не лише засобом захисту від зараження коронавірусом. Це ще й аксесуар, який доповнює стильний образ, дарує оточуючим гарний настрій, допомагає відволіктися від пандемії.
Ідеї 24 зібрали для вас найпопулярніші варіанти масок з новорічним та різдвяним дизайном.
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1. Маски з оригінальними написами
Фото redbubble
2. Маски з побажаннями
Фото redbubble
3. Маска Ґрінча, який вкрав Різдво
Фото amazon
4. Маска для тих, хто має бороду і хоче виглядати на вулиці святково
Фото amazon
5. Маска зі сніговиком
Фото redbubble
6. Зі сніжинками
Фото redbubble
7. Із зображенням солодощів та печива
Фото amazon
8. Маска із портретом Діда Мороза
Фото spy
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9. Маски з оленями
Фото zazzle
10. Захисна маска у вигляді подарунка
Фото pinterest
11. Із зображенням домашніх улюбленців
Фото allbluetees
12. Маски із зображенням гірлянд
Фото claires
13. Маски із зображенням ялинкових прикрас
Фото pinterest
14. Маски із зображеннями ялинок, які в темноті світяться
Фото hellomagazine
15. Маски із зображеннями пінгвінів
Фото redbubble
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