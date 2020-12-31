Как быть здоровым и стильным: 15 примеров защитных масок с праздничным декором
В течение последних месяцев медицинская маска стала не только средством защиты от заражения коронавирусом. Это еще и аксессуар, который дополняет стильный образ, дарит окружающим хорошее настроение, помогает отвлечься от пандемии.
Идеи 24 собрали для вас самые популярные варианты масок с новогодним и рождественским дизайном.
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1. Маски с оригинальными надписями
Фото redbubble
2. Маски с пожеланиями
Фото redbubble
3. Маска Гринча, который украл Рождество
Фото amazon
4. Маска для тех, кто имеет бороду и хочет выглядеть на улице празднично
Фото amazon
5. Маска со снеговиком
Фото redbubble
6. Маска со снежинками
Фото redbubble
7. С изображением сладостей и печенья
Фото amazon
8. Маска с портретом Деда Мороза
Фото spy
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9. Маски с оленями
Фото zazzle
10. Защитная маска в виде подарка
Фото pinterest
11. С изображением домашних любимцев
Фото allbluetees
12. Маски с изображением гирлянд
Фото claires
13. Маски с изображением елочных украшений
Фото pinterest
14. Маски с изображениями елок, которые в темноте светятся
Фото hellomagazine
15. Маски с изображениями пингвинов
Фото redbubble
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