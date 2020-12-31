В течение последних месяцев медицинская маска стала не только средством защиты от заражения коронавирусом. Это еще и аксессуар, который дополняет стильный образ, дарит окружающим хорошее настроение, помогает отвлечься от пандемии.

Идеи 24 собрали для вас самые популярные варианты масок с новогодним и рождественским дизайном. Читайте также: Как выбрать защитную маску: 15 вариантов с оригинальным принтом – фото 1. Маски с оригинальными надписями Фото redbubble 2. Маски с пожеланиями Фото redbubble 3. Маска Гринча, который украл Рождество Фото amazon 4. Маска для тех, кто имеет бороду и хочет выглядеть на улице празднично Фото amazon 5. Маска со снеговиком Фото redbubble 6. Маска со снежинками Фото redbubble 7. С изображением сладостей и печенья Фото amazon 8. Маска с портретом Деда Мороза Фото spy Интересно: 17 непревзойденных дизайнерских идей, которые вам точно понравятся 9. Маски с оленями Фото zazzle 10. Защитная маска в виде подарка Фото pinterest 11. С изображением домашних любимцев Фото allbluetees 12. Маски с изображением гирлянд Фото claires 13. Маски с изображением елочных украшений Фото pinterest 14. Маски с изображениями елок, которые в темноте светятся Фото hellomagazine 15. Маски с изображениями пингвинов Фото redbubble