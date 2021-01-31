Вуличні зображення, які стали справжнім мистецтвом: вражаючі фото

31 січня 2021 , 11:58
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Вуличне мистецтво – це поширене явище в багатьох великих чи навіть маленьких містах. Деякі зображення досить примітивні, а деякі навпаки – геніальні. Останній вид зображень створює французький художник Шарль Леваль, відомий як Левелат.

Джерело: Bored Panda

Вуличні зображення Левелата яскраві та привабливі. Вони оживляють будь-який район Парижа.

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Вдале доповнення зображення

Фото boredpanda

Цікаве доповнення екстер'єру

Фото boredpanda

Це таки малюнок!

Фото boredpanda

Дуже глибокий сенс картини

Фото boredpanda

Надзвичайно реалістично

Фото boredpanda

Дивовижне оздоблення старих дверей

Фото boredpanda

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Цей малюнок гарно доповнює вигляд з мосту

Фото boredpanda

Яскраві малюнки на вулиці іноді можуть навіть підняти настрій

Фото boredpanda

Спочатку можна таки повірити в те, що цей чоловік співає серенади

Фото boredpanda

Ці зображення варто сприймати по-філософськи

Фото boredpanda

Дуже зворушлива картина

Фото boredpanda

Незвичне оздоблення стіни у холі

Фото boredpanda

Змушує задуматися

Фото boredpanda

Дуже реалістично

Фото boredpanda

Ідеальна кольорова гама

Фото boredpanda