Вуличні зображення, які стали справжнім мистецтвом: вражаючі фото

Вуличне мистецтво – це поширене явище в багатьох великих чи навіть маленьких містах. Деякі зображення досить примітивні, а деякі навпаки – геніальні. Останній вид зображень створює французький художник Шарль Леваль, відомий як Левелат.
Джерело: Bored Panda
Вуличні зображення Левелата яскраві та привабливі. Вони оживляють будь-який район Парижа.
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Фото boredpanda
Фото boredpanda
Фото boredpanda
Фото boredpanda
Фото boredpanda
Фото boredpanda
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Фото boredpanda
Фото boredpanda
Фото boredpanda
Фото boredpanda
Фото boredpanda
Фото boredpanda
Фото boredpanda
Фото boredpanda
Фото boredpanda