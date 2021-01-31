Вуличні зображення, які стали справжнім мистецтвом: вражаючі фото

11:58

Вуличне мистецтво – це поширене явище в багатьох великих чи навіть маленьких містах. Деякі зображення досить примітивні, а деякі навпаки – геніальні. Останній вид зображень створює французький художник Шарль Леваль, відомий як Левелат.