Уличные изображения, которые стали настоящим искусством: впечатляющие фото
Уличное искусство – это распространенное явление во многих крупных или даже маленьких городах. Некоторые изображения довольно примитивные, а некоторые наоборот - гениальны. Последний вид изображений создает французский художник Шарль Леваль, известный как Левелат.
Источник: Bored Panda
Уличные изображения Левелата яркие и привлекательные. Они оживляют любой район Парижа.
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Удачное дополнение изображение
Фото boredpanda
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Фото boredpanda
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