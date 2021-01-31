Уличное искусство – это распространенное явление во многих крупных или даже маленьких городах. Некоторые изображения довольно примитивные, а некоторые наоборот - гениальны. Последний вид изображений создает французский художник Шарль Леваль, известный как Левелат.

Источник: Bored Panda Уличные изображения Левелата яркие и привлекательные. Они оживляют любой район Парижа. Читайте также: Как фотографировать закат: 10 уникальных идей с фото Удачное дополнение изображение Фото boredpanda Интересное дополнение экстерьера Фото boredpanda Это все-таки рисунок! Фото boredpanda Очень глубокий смысл картины Фото boredpanda Очень реалистично Фото boredpanda Удивительный декор старых дверей Фото boredpanda Интересно: Коты, которых создала природа с использованием фотошопа: милые фото Этот рисунок хорошо дополняет вид с моста Фото boredpanda Яркие рисунки на улице иногда могут даже поднять настроение Фото boredpanda Сначала можно же поверить в то, что этот человек поет серенады Фото boredpanda Эти изображения следует воспринимать по-философски Фото boredpanda Очень трогательная картина Фото boredpanda Необычное оформление стены в холле Фото boredpanda Заставляет задуматься Фото boredpanda Очень реалистично Фото boredpanda Идеальная цветовая гамма Фото boredpanda