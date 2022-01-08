Втілюємо мрію дитинства: як зробити гарний нічник своїми руками
Джерело:5-Minute Crafts
Чи не кожен згадав про свою маленьку дитячу мрію мати маленький нічник. Зробити його насправді зовсім не важко, тож потіште себе та малюків на свята.
Нічник допомагає створити м'яке, розсіяне освітлення, яке виглядає дуже красиво ввечері. Ним можна прикрасити вітальню, спальню чи дитячу кімнату.
Цікаво Штучний сніг своїми руками: 3 легкі способи
Нічник-фея
Що знадобиться:
- банка з кришкою;
- канцелярський клей;
- фігурка феї, трава та зірки з паперу або будь-які інші;
- біла акрилова фарба;
- маленька світлодіодна свічка.
У середині банки приклейте фею та інші декоративні елементи. У цьому випадку використали траву та зірки.
Візьміть білу акрилову фарбу і розфарбуйте нею внутрішню частину банки. Приклейте до кришки невелику світлодіодну свічку. Увімкніть її та закрийте банку.
Чарівна фея у нічнику / Фото 5-Minute Crafts
Нічник із блискучими камінцями
Що знадобиться:
- банка з кришкою;
- канцелярський клей;
- декоративне каміння;
- світлодіодна свічка.
Ззовні до банки приклейте декоративне каміння, як на фото. Тоді за допомогою клею прикріпіть до кришки невелику світлодіодну свічку. Увімкніть свічку та закрийте банку.
Нічник з декоративним камінням / Фото 5-Minute Crafts