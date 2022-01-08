Ночник помогает создать мягкое рассеянное освещение, которое выглядит очень красиво вечером. Им можно украсить гостиную, спальню или детскую.
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Ночник-фея
Что понадобится:
- банка с крышкой;
- канцелярский клей;
- фигурка феи, травы и звезды из бумаги или любые другие;
- белая акриловая краска;
- маленькая светодиодная свеча.
Внутри банки приклейте фею и другие декоративные элементы. В этом случае использовали траву и звезды.
Возьмите белую акриловую краску и разукрасьте ею внутреннюю часть банки. Приклейте к крышке небольшую светодиодную свечу. Включите и закройте банку.
Волшебная фея в ночнике / Фото 5-Minute Crafts
Ночник с блестящими камешками
Что понадобится:
- банка с крышкой;
- канцелярский клей;
- декоративные камни;
- светодиодная свеча.
Извне к банке приклейте декоративные камни, как на фото. Тогда с помощью клея прикрепите к крышке небольшую светодиодную свечу. Включите свечу и закройте банку.
Ночник с декоративными камнями / Фото 5-Minute Crafts