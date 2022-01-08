Ночник помогает создать мягкое рассеянное освещение, которое выглядит очень красиво вечером. Им можно украсить гостиную, спальню или детскую.

Интересно Искусственный снег своими руками: 3 легких способа

Ночник-фея

Что понадобится:

банка с крышкой;

канцелярский клей;

фигурка феи, травы и звезды из бумаги или любые другие;

белая акриловая краска;

маленькая светодиодная свеча.

Внутри банки приклейте фею и другие декоративные элементы. В этом случае использовали траву и звезды.

Возьмите белую акриловую краску и разукрасьте ею внутреннюю часть банки. Приклейте к крышке небольшую светодиодную свечу. Включите и закройте банку.



Волшебная фея в ночнике / Фото 5-Minute Crafts

Ночник с блестящими камешками

Что понадобится:

банка с крышкой;

канцелярский клей;

декоративные камни;

светодиодная свеча.

Извне к банке приклейте декоративные камни, как на фото. Тогда с помощью клея прикрепите к крышке небольшую светодиодную свечу. Включите свечу и закройте банку.