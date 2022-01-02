Розповідаємо, як зробити штучний сніг 3 способами: з піни для гоління, кукурудзяного крохмалю та харчової соди. Це гарний спосіб спільно провести час із дітьми.
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Як зробити штучний сніг
Спосіб 1: піна для гоління
Що вам знадобиться:
- піна для гоління;
- Харчова сода;
- великий контейнер.
Штучний сніг з піни для гоління / Фото 5-Minute Crafts
Додайте в ємність 1 склянку харчової соди і трохи піни для гоління, а потім змішайте все разом. Ви можете додати більше крему для гоління, поки в підсумку не досягнете суміші, схожої на сніг.
Спосіб 2: кукурудзяний крохмаль
Що вам знадобиться:
- 1 пакетик кукурудзяного крохмалю (близько 450 грамів);
- 1 склянка кондиціонера для волосся;
- великий контейнер.
Додайте разом інгредієнти і добре перемішайте. Якщо суміш здається липкою, то можна додати більше кукурудзяного крохмалю. Або якщо він занадто сухий, ви можете додати більше кондиціонера.
Спосіб 3: Харчова сода
Що вам знадобиться:
- харчова сода;
- вода;
- великий контейнер.
Крок 1. Покладіть харчову соду в морозильній камері на ніч або за кілька годин до експерименту.
Крок 2. Змішайте 3 – 4 склянки харчової соди з дуже холодною водою. Кількість води можна визначити відповідно до бажаної консистенції снігу.
Більша кількість води перетворює штучний сніг в сльоту, тоді як порошкоподібний сніг утворюється за допомогою меншої кількості води.
Порада: ви також можете додати трохи солі, якщо хочете зернистий текстурований сніг.
Штучний сніг із соди / Фото 5-Minute Crafts