Нічник допомагає створити м'яке, розсіяне освітлення, яке виглядає дуже красиво ввечері. Ним можна прикрасити вітальню, спальню чи дитячу кімнату.

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Нічник-фея

Що знадобиться:

банка з кришкою;

канцелярський клей;

фігурка феї, трава та зірки з паперу або будь-які інші;

біла акрилова фарба;

маленька світлодіодна свічка.

У середині банки приклейте фею та інші декоративні елементи. У цьому випадку використали траву та зірки.

Візьміть білу акрилову фарбу і розфарбуйте нею внутрішню частину банки. Приклейте до кришки невелику світлодіодну свічку. Увімкніть її та закрийте банку.



Чарівна фея у нічнику / Фото 5-Minute Crafts

Нічник із блискучими камінцями

Що знадобиться:

банка з кришкою;

канцелярський клей;

декоративне каміння;

світлодіодна свічка.

Ззовні до банки приклейте декоративне каміння, як на фото. Тоді за допомогою клею прикріпіть до кришки невелику світлодіодну свічку. Увімкніть свічку та закрийте банку.



Нічник з декоративним камінням / Фото 5-Minute Crafts