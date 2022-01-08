Нічник допомагає створити м'яке, розсіяне освітлення, яке виглядає дуже красиво ввечері. Ним можна прикрасити вітальню, спальню чи дитячу кімнату.
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Нічник-фея
Що знадобиться:
- банка з кришкою;
- канцелярський клей;
- фігурка феї, трава та зірки з паперу або будь-які інші;
- біла акрилова фарба;
- маленька світлодіодна свічка.
У середині банки приклейте фею та інші декоративні елементи. У цьому випадку використали траву та зірки.
Візьміть білу акрилову фарбу і розфарбуйте нею внутрішню частину банки. Приклейте до кришки невелику світлодіодну свічку. Увімкніть її та закрийте банку.
Чарівна фея у нічнику / Фото 5-Minute Crafts
Нічник із блискучими камінцями
Що знадобиться:
- банка з кришкою;
- канцелярський клей;
- декоративне каміння;
- світлодіодна свічка.
Ззовні до банки приклейте декоративне каміння, як на фото. Тоді за допомогою клею прикріпіть до кришки невелику світлодіодну свічку. Увімкніть свічку та закрийте банку.
Нічник з декоративним камінням / Фото 5-Minute Crafts