Додайте до тренування ці 4 вправи, щоб якнайшвидше накачати м'язи грудей: відео

Мабуть, кожен чоловік хотів би збільшити м'язи грудей, але процес тренування – непростий та тривалий. Тож формуємо правильну мотивацію – і гайда качати тіло разом з Ідеями 24!

Якщо ви регулярно ходите у тренажерний зал, то, мабуть, помічали, що ледь не у кожного хлопця улюблена вправа – горизонтальний жим лежачи. І часто виконують цю вправу без дотримання правильної техніки, що уповільнює процес росту м'язів грудей.

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Ба більше, займаючись лише зі штангою, груди точно не вийде накачати, адже у цій групі м'язів є три відсіки: нижній, центральний і верхній. Нижній і центральний, як правило, перебувають у тонусі. А ось верхній відстає і щоб дійсно збільшити обсяг грудей, потрібно зробити акцент саме на верхній відсік, виконуючи вправи на похилій лаві. Тренер Кирило Торос показав 4 ефективні вправи.

Як збільшити обсяг м'язів грудей: сет вправ

Розведення рук з гантелями: 10 – 12 повторень;

10 – 12 повторень; Жим гантелей: 10 – 12 повторень;

10 – 12 повторень; Жим бліна: 10 – 12 повторень;

10 – 12 повторень; Зведення рук з гантелями: 10 – 12 повторень.

Вдалого тренування!

Для того, щоб мати заряд енергії на весь день, потрібен ситний та смачний сніданок. Ідеально підійдуть макаронні вироби "Тая" , які припадуть вам до душі.виконуйте вправи одна за одною. Робіть 3 підходи з 1-хвилинною перервою між ними.

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