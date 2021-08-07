Додайте до тренування ці 4 вправи, щоб якнайшвидше накачати м'язи грудей: відео

7 серпня 2021 , 11:51
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Джерело:

інстаграм Кирила Тороса

Мабуть, кожен чоловік хотів би збільшити м'язи грудей, але процес тренування – непростий та тривалий. Тож формуємо правильну мотивацію – і гайда качати тіло разом з Ідеями 24!

Якщо ви регулярно ходите у тренажерний зал, то, мабуть, помічали, що ледь не у кожного хлопця улюблена вправа – горизонтальний жим лежачи. І часто виконують цю вправу без дотримання правильної техніки, що уповільнює процес росту м'язів грудей.

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Ба більше, займаючись лише зі штангою, груди точно не вийде накачати, адже у цій групі м'язів є три відсіки: нижній, центральний і верхній. Нижній і центральний, як правило, перебувають у тонусі. А ось верхній відстає і щоб дійсно збільшити обсяг грудей, потрібно зробити акцент саме на верхній відсік, виконуючи вправи на похилій лаві. Тренер Кирило Торос показав 4 ефективні вправи.

Для того, щоб мати заряд енергії на весь день, потрібен ситний та смачний сніданок. Ідеально підійдуть макаронні вироби "Тая", які припадуть вам до душі.

Як збільшити обсяг м'язів грудей: сет вправ

  • Розведення рук з гантелями: 10 – 12 повторень;
  • Жим гантелей: 10 – 12 повторень;
  • Жим бліна: 10 – 12 повторень;
  • Зведення рук з гантелями: 10 – 12 повторень.
Поради від тренера: виконуйте вправи одна за одною. Робіть 3 підходи з 1-хвилинною перервою між ними.

Вдалого тренування!

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Автор: Назарій Сорока