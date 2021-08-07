Если вы регулярно ходите в тренажерный зал, то, наверное, замечали, едва ли не у каждого парня любимое упражнение – горизонтальный жим лежа. И часто выполняют это упражнение без соблюдения правильной техники, замедляя процесс роста груди.
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Более того, занимаясь только со штангой, грудь точно не получится накачать, ведь в этой группе мышц есть три отсека: нижний, центральный и верхний. Нижний и центральный, как правило, находятся в тонусе. А вот верхний отстает и чтобы действительно увеличить объем груди, нужно сделать акцент именно на верхний отсек, выполняя упражнения на наклонной скамье. Тренер Кирилл Торос показал 4 эффективные упражнения.
Как увеличить объем груди: сет упражнений
- Разведение рук с гантелями: 10 – 12 повторений;
- Жим гантелей: 10 – 12 повторений;
- Жим блин: 10 – 12 повторений;
- Сведение рук с гантелями: 10 – 12 повторений.
Удачной тренировки!
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