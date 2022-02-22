Вправа для тих, хто весь день на ногах: дивіться на відео, як зняти біль у попереку
Джерело:інстаграм Кирила Тороса
Не залежно від віку, усі хоча б раз відчували дискомфорт чи навіть біль у поперековому відділі хребта. Але є одна дієва вправа, яка допоможе справитися з цими неприємними симптомами.
На роботі весь час на ногах або ж просто видався насичений день, а до вечора поперек просто "відвалюється"? Знайомо? Якщо так, то неодмінно беріть на озброєння одну вправу, яку показав тренер Кирило Торос.
І ще Добре кіно на вихідні: 11 фільмів, які піднімуть настрій
Проста вправа від болю у попереку
- Ляжте, поперек притисніть до підлоги, руки розведіть у сторони, а лопатки не відривайте.
- Ноги підійміть та зігніть у колінах так, аби утворився кут у 90 градусів.
- Виконуйте плавні нахили ногами вправо та вліво.
На що впливає вправа
- Підсилює кровообіг у проблемній зоні та прискорює відновлення хребта.
- Залучає у роботу м'язи, розвантажує проблемну зону хребта та знижує больовий синдром.
Читайте також Коли одне плече нижче за інше: як виправити несиметричність постави лише двома вправамиПропустили прем’єру довгоочікуваного фільму чи серіалу? Не засмучуйтесь, адже на OLL.TV можна знайти всі головні кіноновинки. Реєструйтесь на онлайн-платформі та легально дивіться улюблені стрічки у високій якості.
Текст публікації Кирила Тороса:
Біль у попереку
Проста вправа, яка допоможе:
Підсилить кровообіг у проблемній зоні, отже доставить поживні речовини до хребта та прискорить відновлення.
Включає в роботу м'язи, розвантажує проблемну зону хребта та знижує больовий синдром.
Виконуйте по 20-30 разів
Рухи плавні
Поступово збільшуйте амплітуду руху
Будьте здорові!