На работе все время на ногах или просто выдался насыщенный день, а к вечеру поясница просто "отваливается"? Знакомо? Если да, то обязательно берите на вооружение одно упражнение, которое показал тренер Кирилл Торос.

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Простое упражнение от боли в пояснице

  1. Лягте, поясницу прижмите к полу, разведите руки в стороны, а лопатки не отрывайте.
  2. Ноги поднимите и согните в коленях так, чтобы образовался угол 90 градусов.
  3. Выполняйте плавные наклоны ногами вправо и влево.

На что влияет упражнение

  • Усиливает кровообращение в проблемной зоне и ускоряет восстановление позвоночника.
  • Вовлекает в работу мышцы, разгружает проблемную зону позвоночника и снижает болевой синдром.

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Текст публикации Кирилла Тороса:

Боль в пояснице

Простое упражнение, которое поможет:
Усилить кровообращение в проблемной зоне, доставить питательные вещества к позвоночнику и ускорить восстановление.
Включает в работу мышцы, разгружает проблемную зону позвоночника и снижает болевой синдром.

Выполняйте по 20-30 раз
Движения плавные
Постепенно увеличивайте амплитуду движения

Будьте здоровы!