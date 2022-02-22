На работе все время на ногах или просто выдался насыщенный день, а к вечеру поясница просто "отваливается"? Знакомо? Если да, то обязательно берите на вооружение одно упражнение, которое показал тренер Кирилл Торос.
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Простое упражнение от боли в пояснице
- Лягте, поясницу прижмите к полу, разведите руки в стороны, а лопатки не отрывайте.
- Ноги поднимите и согните в коленях так, чтобы образовался угол 90 градусов.
- Выполняйте плавные наклоны ногами вправо и влево.
На что влияет упражнение
- Усиливает кровообращение в проблемной зоне и ускоряет восстановление позвоночника.
- Вовлекает в работу мышцы, разгружает проблемную зону позвоночника и снижает болевой синдром.
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Текст публикации Кирилла Тороса:
Боль в пояснице
Простое упражнение, которое поможет:
Усилить кровообращение в проблемной зоне, доставить питательные вещества к позвоночнику и ускорить восстановление.
Включает в работу мышцы, разгружает проблемную зону позвоночника и снижает болевой синдром.
Выполняйте по 20-30 раз
Движения плавные
Постепенно увеличивайте амплитуду движения
Будьте здоровы!