Опущене плече – це перша ознака сколіозу, тому краще не ігнорувати проблему, а звернутися до лікарів. Крім цього, тренер Кирило Торос каже, що несиметричність може викликати ще й гіпертонус у м'язах: вони скорочуються і тягнуть плече вниз чи вверх.

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Це можна виправити двома надпростими вправами. Їх часто виконують і окремо (достатньо усього кілька хвилин), і у рамках розминки до основного тренування.

Як виправити несиметричні плечі

Як ми уже згадували, м'язи можуть тягнути плече вниз. Йдеться про найширші м'язи спини. У такому випадку їх потрібно трохи потягнути. Для цього заведіть праву руку за спину зверху, лівою візьміть за лікоть правої та нахиліться вліво .

. Крім цього, трапецієподібні м'язи можуть тягнути плече вверх. Заведіть одну руку за спину знизу, а другою візьміться за голову, нахиліть її і добряче, але обережно потягніть м'язи.

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Важливо! Якщо ви помітили у себе будь-які порушення постави, зверніться до лікаря та проконсультуйтеся щодо вправ перед тим як їх виконувати!

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Текст публікації Кирила Тороса:

Одне плече нижче за інше

Це досить часта проблема і іноді це пов'язано з гіпертонусом в м'язах. Вони скорочуються і тягнуть плече вниз чи вверх. Цей тонус ми і зніматимемо. Виконуйте ці вправи кожен день, достатньо всього кілька хвилин, і ви побачите різницю!