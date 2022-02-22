На роботі весь час на ногах або ж просто видався насичений день, а до вечора поперек просто "відвалюється"? Знайомо? Якщо так, то неодмінно беріть на озброєння одну вправу, яку показав тренер Кирило Торос.

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Проста вправа від болю у попереку

  1. Ляжте, поперек притисніть до підлоги, руки розведіть у сторони, а лопатки не відривайте.
  2. Ноги підійміть та зігніть у колінах так, аби утворився кут у 90 градусів.
  3. Виконуйте плавні нахили ногами вправо та вліво.

На що впливає вправа

  • Підсилює кровообіг у проблемній зоні та прискорює відновлення хребта.
  • Залучає у роботу м'язи, розвантажує проблемну зону хребта та знижує больовий синдром.

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Текст публікації Кирила Тороса:

Біль у попереку

Проста вправа, яка допоможе:
Підсилить кровообіг у проблемній зоні, отже доставить поживні речовини до хребта та прискорить відновлення.
Включає в роботу м'язи, розвантажує проблемну зону хребта та знижує больовий синдром.

Виконуйте по 20-30 разів
Рухи плавні
Поступово збільшуйте амплітуду руху

Будьте здорові!