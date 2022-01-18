Вітамінна бомба взимку: готуємо теплий домашній лимонад

Гарячий лимонад є неповторною вітамінною бомбою під час зими. Його слід пити для зміцнення імунітету та навіть під час хвороби, щоб швидше одужати.

Цей лимонад зігріє ваше серце та нагадає про літо серед зими. Приготувати його досить легко, тому напій дійсно вартий вашого часу.

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Рецепт теплого лимонаду

Інгредієнти:

4 склянки води;

3 склянки свіжого лимонного соку (близько 13 лимонів);

півтори склянки цукру;

чверть склянки меду;

палички кориці.

Крок 1.

Змішайте перші 4 інгредієнти в мультиварці. Накрийте кришкою і готуйте 3 години або до готовності.

Крок 2.

Перед подачею добре збийте. Подавайте теплим з паличками кориці.

Автори рецепту радять вичавлювати сік зі свіжих лимонів. Але якщо ви не хочете це робити – купіть концентрований сік у супермаркеті.



Рецепт лимонаду / Фото Shutterstock