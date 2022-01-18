Этот лимонад согреет ваше сердце и напомнит о лете среди зимы. Приготовить его достаточно легко, поэтому напиток действительно стоит вашего времени.
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Рецепт теплого лимонада
Ингредиенты:
- 4 стакана воды;
- 3 стакана свежего лимонного сока (около 13 лимонов);
- полтора стакана сахара;
- четверть стакана меда;
- палочки корицы.
Шаг 1
Смешайте первые 4 ингредиента в мультиварке. Накройте крышкой и готовьте 3 часа или до готовности.
Шаг 2
Перед подачей хорошо взбейте. Подавайте теплым с палочками корицы.
Рецепт лимонаду / Фото Shutterstock