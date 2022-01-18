Этот лимонад согреет ваше сердце и напомнит о лете среди зимы. Приготовить его достаточно легко, поэтому напиток действительно стоит вашего времени.

Интересно Продолжение "Эйфории" и другие главные кинопремьеры: что посмотреть зрителям на OLL.TV в январе

Рецепт теплого лимонада

Ингредиенты:

  • 4 стакана воды;
  • 3 стакана свежего лимонного сока (около 13 лимонов);
  • полтора стакана сахара;
  • четверть стакана меда;
  • палочки корицы.

Шаг 1

Смешайте первые 4 ингредиента в мультиварке. Накройте крышкой и готовьте 3 часа или до готовности.

Шаг 2

Перед подачей хорошо взбейте. Подавайте теплым с палочками корицы.

Лимонад Идеи
Рецепт лимонаду / Фото Shutterstock