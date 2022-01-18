Этот лимонад согреет ваше сердце и напомнит о лете среди зимы. Приготовить его достаточно легко, поэтому напиток действительно стоит вашего времени.

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Рецепт теплого лимонада

Ингредиенты:

4 стакана воды;

3 стакана свежего лимонного сока (около 13 лимонов);

полтора стакана сахара;

четверть стакана меда;

палочки корицы.

Шаг 1

Смешайте первые 4 ингредиента в мультиварке. Накройте крышкой и готовьте 3 часа или до готовности.

Шаг 2

Перед подачей хорошо взбейте. Подавайте теплым с палочками корицы.

Обратите внимание! Авторы рецепта советуют выжимать сок из свежих лимонов. Но если вы не хотите это делать – купите концентрированный сок в супермаркете.



Рецепт лимонаду / Фото Shutterstock