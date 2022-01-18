Цей лимонад зігріє ваше серце та нагадає про літо серед зими. Приготувати його досить легко, тому напій дійсно вартий вашого часу.

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Рецепт теплого лимонаду

Інгредієнти:

4 склянки води;

3 склянки свіжого лимонного соку (близько 13 лимонів);

півтори склянки цукру;

чверть склянки меду;

палички кориці.

Крок 1.

Змішайте перші 4 інгредієнти в мультиварці. Накрийте кришкою і готуйте 3 години або до готовності.

Крок 2.

Перед подачею добре збийте. Подавайте теплим з паличками кориці.

Зверніть увагу! Автори рецепту радять вичавлювати сік зі свіжих лимонів. Але якщо ви не хочете це робити – купіть концентрований сік у супермаркеті.



Рецепт лимонаду / Фото Shutterstock