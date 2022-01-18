Цей лимонад зігріє ваше серце та нагадає про літо серед зими. Приготувати його досить легко, тому напій дійсно вартий вашого часу.
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Рецепт теплого лимонаду
Інгредієнти:
- 4 склянки води;
- 3 склянки свіжого лимонного соку (близько 13 лимонів);
- півтори склянки цукру;
- чверть склянки меду;
- палички кориці.
Крок 1.
Змішайте перші 4 інгредієнти в мультиварці. Накрийте кришкою і готуйте 3 години або до готовності.
Крок 2.
Перед подачею добре збийте. Подавайте теплим з паличками кориці.
Рецепт лимонаду / Фото Shutterstock